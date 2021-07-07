Ростуризм призвал власти Кубани разрешить въезд туристам с отрицательным ПЦР-тестом
Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, подчеркнула глава ведомства. Однако при этом, по словам Догузовой, многие отдыхающие всё ещё не теряют надежды на смягчение антиковидных ограничений.
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Властям Кубани необходимо ослабить антиковидные ограничения по въезду в регион. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её мнению, нужно дать туристам возможность приезжать на курорты и с отрицательным ПЦР-тестом.
"Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, однако многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска — сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств", — отметила Догузова в беседе с журналистами.
По словам главы Ростуризма, просьбу о смягчении антиковидных мер она уже направила губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. "Надеюсь на положительное решение", — добавила Догузова.
Напомним, с 1 июля в гостиницы на Кубани пускают туристов с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом не более полугода назад заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три дня до заезда. С 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно будет только с сертификатом о вакцинации или документами о перенесённом коронавирусе. ПЦР-тесты будут приниматься только от туристов, у которых есть противопоказания к прививке (в этом случае им также нужно предоставить справку о медицинском отводе). При этом детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов.
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