Половина россиян бесплатно работает сверхурочно, показал опрос

Свыше 70% трудоустроенных россиян перерабатывают, каждый второй не берёт за это деньги. К такому выводу эксперты пришли по результатам опроса, проведённого страховой компанией "Росгосстрах жизнь" и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru в июне 2021 года. В исследовании, итоги которого есть в распоряжении Лайфа, приняло участие 2106 респондентов из всех федеральных округов России.

Выяснилось, что эпицентр трудоголиков сосредоточен в столице (79%), а меньше всего перерабатывают жители Башкирии (50%). За москвичами идут жители Новосибирской (76%), Московской (75%), Самарской (73%) и Волгоградской (72%) областей. Меньше задерживаются на работе жители Нижегородской (65%) и Челябинской (54%) областей. При этом на удалёнке сотрудники перерабатывают реже, чем когда ходят в офис.

В сверхурочной работе призналось 73% респондентов — 76% офисных работников и 71% работающих из дома. Чаще всего перерабатывают свыше оговорённого контрактом времени сотрудники частных средних (75%) и крупных (75%) компаний. В компаниях малого бизнеса сверхурочно работает 70% сотрудников, а в госсекторе — 69%.

О труде после окончания рабочего дня, в выходные или в отпуске чаще всего упоминали топ-менеджеры (88%) и работники строительной отрасли (83%). Около 79% рабочего персонала и 77% представителей транспортно-логистической отрасли указали на ненормированный рабочий день. А представители IT и работники сельскохозяйственной отрасли одинаково перерабатывают. В сверхурочной работе призналось по 74% сотрудников каждой из двух областей.

В бухгалтерии привычка оставаться после окончания рабочего дня закрепилась за 69% представителей профессии, среди административного персонала таких 67%, как и в кругу трудоголиков-юристов.

В отрасли маркетинга, рекламы и PR перерабатывает 66% работников. Среди "вчерашних студентов", начинающих свой карьерный путь, добровольно сверх нормы остаётся на рабочем посту около 65%.

Треть участников опроса (39%) призналась в негласной традиции рабочего коллектива оставаться на некоторое время после работы. К тем, кто встаёт с рабочего места и уходит "ровно в шесть", коллеги в ряде случаев относятся скептически. В таких настроениях призналась почти половина (44%) перерабатывающих респондентов, а из тех, кто работает "от сих до сих", — лишь каждый четвёртый (26%).

Каждый пятый от общего количества участников опроса перерабатывает чаще раза в неделю, а каждый шестой — ежедневно. Последний вариант зачастую касается работников строительного сектора (32% от общего числа респондентов, занятых в этом секторе), отрасли управления персоналом и тренингов (30%), рабочего персонала (28%), сотрудников банковско-финансового сектора (27%) и высшего менеджмента (25%).

Средний срок, на который задерживается на рабочем месте относительное большинство опрошенных (41%), составляет как минимум 1–2 часа. Каждый четвертый остаётся сверхурочно на 2–3 часа, а 18% трудоголиков задерживаются на работе более чем на три часа.

Переработки от трёх часов и более закрепились за рабочим персоналом (46%), представителями сферы искусства, сегмента развлечений и СМИ (27%), высшим менеджментом (27%), логистами (25%), работниками сельхозотрасли (22%) и молодыми специалистами, чья карьера только началась (17%).

Каждый второй россиянин остаётся на сверхурочной работе безвозмездно. Не берут деньги за дополнительные часы работы юристы (81%), работники банковско-финансового сектора (76%), сферы управления персоналом и тренингов (72%), сферы маркетинга, рекламы и PR (69%) и топ-менеджеры (62%).

Не стесняются просить денег за переработки и требуют компенсаций: рабочий персонал, работники транспортно-логистической отрасли, работники сферы искусства, развлечений и СМИ, молодые специалисты, начинающие карьеру, и работники IT-отрасли.

Большинство перерабатывающих (28%) остаётся после работы, так как стесняется отказать руководителю или коллегам в помощи выполнить дополнительные задачи. При этом каждый шестой (16%) жалуется на усталость и снижение работоспособности, которые препятствуют выполнению работы в срок.

Каждый седьмой (15%) сотрудник берёт на себя слишком много обязанностей и не рассчитывает время на их выполнение. Около 4% опрошенных трудоголиков признались, что не знают, как распланировать рабочий процесс так, чтобы всё успевать. Столько же респондентов указали, что иногда им лень работать в рабочие часы, поэтому они доделывают проекты в нерабочее время.

Существенная часть ответов на этот вопрос о засиживании на работе (30%) пришлась на вариант "Другое". В числе примеров ответов: "Нравится работать и люблю то, чем занимаюсь", "Производственная необходимость", "Гиперответственность" и так далее.

"Исследование также показало, что каждый пятый участник опроса перерабатывает каждый день, а средний срок, на который люди задерживаются после работы, свыше чем у 40% опрошенных превышает два часа", — говорит руководитель управления по развитию дополнительных сервисов компании "Росгосстрах жизни" Гульнара Орлова.

По её словам, при любови к работе не стоит забывать о собственном здоровье. Известно, что частые и длительные переработки могут привести к эмоциональному выгоранию, снижению продуктивности и не только. Специалист напомнила, что отчаянным трудоголикам особенно внимательно нужно заботиться о себе: вовремя проходить медицинские проверки и обращаться к медикам, если самочувствие ухудшается.