Россиянам назвали самые высокооплачиваемые июльские вакансии

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах в июле подготовили аналитики сервиса Superjob. Об итогах исследования пишет RT.

По данным исследования, первые строчки списка вакансий-лидеров заняли программисты. В Москве работодатели готовы платить java-разработчику до 350 тыс. рублей в месяц. Такой же оклад предлагают NodeJS-разработчику в Санкт-Петербурге. Ведущему программисту "1С" в Екатеринбурге готовы предложить вакансию с заработной платой от 200 тыс. рублей в месяц, а разработчику "1С" в Уфе — до 150 тыс. рублей.

Также лидирующие позиции в рейтинге заняли вакансии врачей. В Петербурге психиатру-наркологу предлагается работа с зарплатой до 250 тыс. рублей в месяц, а врач-флеболог из Воронежа ежемесячно может получать от 150 тыс. рублей. Кроме того, в соответствующий рейтинг попали инженеры, менеджеры по продажам и дизайнеры. Инженер-строитель в Казани может претендовать на заработную плату от 100 тыс. рублей. Зарплата менеджера активных продаж колеблется от 120 до 150 тыс. рублей в зависимости от региона, а дизайнеру корпусной мебели и кухонь в Новосибирске обещают до 150 тыс. рублей.

В конце списка представлены вакансии водителя категории С в Челябинске (до 80 тыс. рублей), шеф-повара в Самаре (от 70 тыс. рублей), менеджера по логистике в Омске (от 55 тыс. рублей), врача стоматолога-ортодонта в Красноярске (от 60 тыс. рублей) и главного бухгалтера в Волгограде (от 60 тыс. рублей).