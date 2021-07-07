Лавров: Россия готова использовать базу в Таджикистане для защиты от угрозы из Афганистана

Россия будет делать всё, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана, включая использование возможностей российской военной базы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем делать всё, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Лаоса Салемсаем Коммаситом.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что президент страны Владимир Путин недавно провёл переговоры с лидерами Узбекистана и Таджикистана Шавкатом Мирзиёевым и Эмомали Рахмоном, также глава государства находится в контакте и с другими лидерами стран Центральной Азии. Лавров заверил, что обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остаются в силе.

"Представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету", — добавил Лавров и уточнил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, которая стремительно ухудшается после вывода американских войск.

Ранее стало известно, что Таджикистан впустил свыше 300 афганских военных, отступивших после боёв с членами движения "Талибан"*.