В Чите задержали мужчину, расстрелявшего двух человек из-за громкой музыки. Видео © Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины в одном из дворов города. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Напомним, инцидент произошёл 6 июля около 4 часов утра по местному времени (22:00 мск 5 июля). В результате стрельбы погибла женщина 1982 года рождения, также был ранен её спутник.

Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 56-летний мужчина, проживающий в том же дворе, где и было совершено убийство. Сегодня ночью полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали его в одном из частных домов посёлка Каштак в Чите. При обыске у злоумышленника было изъято самодельное стреляющее устройство и несколько патронов к нему. Мужчина сознался в убийстве, он задержан на 48 часов. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Тем временем ГУ МВД по региону показало видео задержания читинца. Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, объяснил, что решил расправиться с парой из-за того, что они громко слушали музыку в автомобиле.

"Они сначала вообще бум-бум в три часа ночи. Я встал, потом они уехали, через десять минут снова приезжают, снова бум-бум", — рассказал задержанный и добавил, что просил их выключить музыку, но те не согласились. Тогда он выстрелил.