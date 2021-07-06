В Екатеринбурге 30 человек устроили драку со стрельбой возле кафе

В Екатеринбурге произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает URA.ru.

По неизвестным пока причинам компания из 30 человек устроила потасовку на пересечении улиц Репина и Токарей. Очевидцы сообщили как минимум о десяти выстрелах. На место инцидента прибыла полиция, но одна из сторон конфликта успела скрыться.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о происшествии и сообщил, что на месте работает полиция.

"В указанный микрорайон оперативно прибыли представители МВД, которые обнаружили на месте происшествия несколько гильз, по предварительным данным, от травматического оружия, которые приобщены к материалам проверки", — цитирует Горелых РИА "Новости".

Также полицейские обнаружили несколько повреждённых стёкол в легковых автомобилях и разбитое окно в кафе, возле которого и произошёл инцидент. Данных о пострадавших или погибших в правоохранительные органы не поступало. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.