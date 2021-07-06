Блогерша разыграла своё похищение и потребовала выкуп в биткоинах, но её подвела любовь к шопингу

По версии следствия, Екатерина придумала способ быстро разбогатеть вместе со своим другом из Киева. В качестве выкупа за себя же она хотела получить от своего спонсора из Москвы пять биткоинов, или более чем 4,5 миллиона гривен. Однако полиция начала искать "похищенную" и отследила операции с её карты. Кто-то продолжал расплачиваться с неё в ресторанах Киева. По "денежному" следу Екатерину и нашли.