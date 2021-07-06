Блогерша разыграла своё похищение и потребовала выкуп в биткоинах, но её подвела любовь к шопингу
23-летняя девушка собиралась получить от своего спонсора из России сумму более чем в 4,5 миллиона гривен.
Фото © Соцсети
Известную харьковскую блогершу Екатерину Якименко (известна под псевдонимом Тигра), которую разыскивали как пропавшую без вести, задержала полиция. Инста-дива инсценировала собственное похищение, сообщает издание Newsroom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По версии следствия, Екатерина придумала способ быстро разбогатеть вместе со своим другом из Киева. В качестве выкупа за себя же она хотела получить от своего спонсора из Москвы пять биткоинов, или более чем 4,5 миллиона гривен. Однако полиция начала искать "похищенную" и отследила операции с её карты. Кто-то продолжал расплачиваться с неё в ресторанах Киева. По "денежному" следу Екатерину и нашли.
Блогершу и её друга 5 июля задержали и доставили в один из следственных изоляторов города Харькова. Открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления". Суд назначил задержанной в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере трёх миллионов гривен.
Ранее Лайф рассказывал, как в ЮАР двое братьев, основавших криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt, пропали вместе с 69 тысячами биткоинов пользователей платформы на сумму 3,6 миллиарда долларов.
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