Блогерша сбежала из Дубая, когда власти узнали, чем она занимается, и обвинили её в проституции
Однако любительница роскоши и путешествий заявляет, что "не сделала ничего плохого", и собирается очистить своё имя.
22-летний уроженка Лондона, Англия, Бейли Джейкоб вела успешный инстаграм с 85 тыс. подписчиков, перед которыми хвасталась красивой жизнью: роскошные обеды, экзотические поездки, дорогие украшения и неизменные фото в бикини. Как и многие интернет-знаменитости, во время карантина девушка отправилась развлекаться в Дубай, однако её поведение не понравилось местным властям.
Будучи в ОАЭ, блондинка воспользовалась сайтом SeekingArrangement, где девушки могут найти себе "папиков". Бейли заявила, что уже не раз успешно знакомилась подобным образом.
Я ищу что-то взаимовыгодное и кого-то, кто мог бы меня наставлять. Я не ищу жадных и притворщиков, поэтому, пожалуйста, если вы такие, не пишите мне
Фото © Instagram / Bayley Jacob
Однако если в Великобритании сайт легален, то в Дубае даже просматривать его считается преступлением. Действия девушки могут быть расценены как предложение сексуальных услуг, за что грозит шесть месяцев тюрьмы, пишет The Sun. Во время следствия блондинке разрешили покинуть Дубай, и она отправилась на Бали, а потом вернулась на родину. После правоохранители провели обыск в её жилье в ОАЭ и изъяли более £10 тыс. (≈1 млн руб.).
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