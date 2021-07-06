Делать деньги вот так: Самые постыдные выходки из биографии Моргенштерна, за которые его возненавидел весь мир Даже люди, далёкие от шоу-бизнеса и современной культуры, слышали о сомнительной репутации рэпера, правда, не в деталях. Поэтому Лайф собрал самые дикие моменты из биографии Моргенштерна, из-за которых с ним опасаются связываться коллеги, а армия хейтеров растёт с каждым днём. 6 июля, 08:40

23-летний Алишер Моргенштерн родился в Уфе в довольно обеспеченной семье бизнесменов, хоть родители и жили порознь. У парня были все условия для светлого будущего, однако из элитной школы он вылетел, как и из педагогического университета. Больше всего его интересовали музыка и сцена, поэтому Моргенштерн и направил свой взор туда. Его видеоуроки о рэпе пользовались популярностью, но по-настоящему выстрелил Алишер лишь после нескольких скандалов.

Лучше 100 тысяч рублей сжечь, чем отдать проституткам

Фото © YouTube / MORGENSHTERN

С ужасом и возмущением вся страна заговорила о Моргенштерне, когда для своего ролика "Вот так" он сжёг 100 тыс. рублей. Перед этим рэпер спросил подписчиков, что стоит сделать с этой суммой — спустить на проституток или превратить в пепел? Но, несмотря на ответ фанатов, музыкант в итоге решил спалить 100 тыс. для перформанса. "Это было... приятно. У меня тогда только первые деньги появились. И тут я сто тысяч сжигаю. Но я тогда уже понимал, что это такая дешёвая реклама", — признался позже Моргенштерн.

2,5 млн дизлайков за клип, который невозможно смотреть

Фото © YouTube / MORGENSHTERN

До того как выпустить свой нашумевший хит "Кадиллак" с Элджеем, Алишер его активно продвигал и рекламировал. Летом 2020 года он предложил подписчикам поставить 500 тыс. лайков на записи в "Инстаграме" и получить наконец трек, а затем их обманул. На его YouTube-канале появился клип на песню "Пососи", который натурально испугал и возмутил всех его фанатов. Они в короткие сроки наставили столько дизлайков, что видео побило антирекорд российского сегмента платформы, подвинув с первого места ролик Гуфа и Тимати о Москве. Сейчас там 791 тыс. лайков и 2,5 млн дизлайков.

Какой год, такая и главная женщина — 2020

Видео © Instagram / morgen_shtern

Необычный титул присудил журнал Moda Topical, признав в 2020 году Моргенштерна женщиной года. Рэпер появился на награждении в бархатном платье, шляпке и с меховым воротником. Он вёл себя кокетливо и поднялся на сцену в сопровождении мужчины. Выбор журнала поверг в шок всех присутствующих, и Ксения Бородина публично возмутилась во время церемонии. "Какой год — такая и женщина", — ошарашенно шутили пользователи Сети под новостью о новом скандале с Моргенштерном.

Вечер за 200 тысяч, или Привет нищим фанатам

Фото © Instagram / morgen_shtern

Рэпер не стесняется показывать свой роскошный образ жизни, демонстрируя брендовую одежду, роскошные машины и золотые украшения. Но даже привыкших ко всему фанатов поразил чек за один поход в дорогой турецкий ресторан, где Моргенштерн потратил почти 200 тыс. рублей. Последней каплей стала реплика музыканта в сторону подписчиков: "Ну фигня вообще, на самом деле я думал, будет больше. Привет нищим". Такое обращение привело многих в ярость.

Клипы, которые нравятся не только фанатам, но и прокуратуре

Фото © Instagram / morgen_shtern

Не секрет, что во многих треках известных рэперов встречается тема наркотиков, но музыканты стараются задевать её по касательной, чтобы не наткнуться на проблемы. Но Алишер решил пойти по сложному пути, и суд оштрафовал его на 100 тыс. за пропаганду запрещённых веществ в двух клипах на песни "Розовое вино 2" и Family.

"Спустя четыре года я снова сжёг 100 тысяч рублей, и теперь об этом знает вся страна", — прокомментировал это музыкант. А его адвокат поблагодарил за промоакции и за популяризацию творчества Моргенштерна. Также он обжаловал решение суда, потому как, по его словам, рэперу было отказано в допросе свидетелей, назначении экспертиз и приобщении письменных доказательств.

Кто ты без костюма? Рэпер, женщина года и по совместительству банкир

Фото © YouTube / MORGENSHTERN

В своей биографии Моргенштерн может похвастать многими специальностями. Например, в конце прошлого года рэпер выпустил клип с говорящим названием "Клип за 10 лямов", где вместе с моделями танцует и поёт в отделении "Альфа-банка", а в комментариях призывает оформить карту. К тому же представители банка заявили, что взяли Алишера в качестве директора по работе с молодёжью — даже придумали ему должность. Но после того, как ФАС заинтересовалась роликом рэпера и его посылом, а затем признала нарушение закона о рекламе, "Альфа-банк" открестился от работы с Моргенштерном, заявив, что он не числится среди сотрудников.

И школьницы все дружно повторили, что "сосать — это талант"

Фото © TikTok

Трек рэпера "Розовое вино — 2" заинтересовал не только правоохранителей, но и девочек средней и старшей школы. После выхода песни фанатки устроили флешмоб в "Тиктоке", показывая двусмысленные движения на камеру рядом с мамой и повторяя беззвучно: "Сосать — это талант". Возмущению пользователей Сети не было предела, особенно родителей, на чьём фоне снимались такие ролики.

"Мне не нужна тарелка, я ем руками"

Видео © Instagram / morgen_shtern

Не скоро фанаты и забудут скандал с Моргенштерном, который тот устроил на Премии Муз-ТВ. Рэпер намеревался получить все трофейные тарелки, но в номинации "Лучший исполнитель" его обошёл Артур Пирожков, он же Александр Ревва, он же ведущий Муз-ТВ. Алишер ругался с ведущими, требовал вывести результаты голосований на экран, а позже заявил: "Да подавитесь вы своей тарелкой, мне она не нужна, я ем руками". Через несколько дней он выпустил клип на песню "Аристократ", где рэпер тушит сигарету о свою награду за лучший клип.