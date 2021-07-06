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Любовь Толкалина избавилась от завистников, показав, как она выглядит абсолютно голой в свои 43 года

Артистке часто доставалось от подписчиков за откровенные снимки, поэтому она задумала провести своеобразную чистку.

6 июля, 06:58

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Известная 43-летняя актриса театра и кино Любовь Толкалина в своём возрасте может похвастаться идеальной фигурой, которую она заслужила занятием профессиональным спортом. Артистка часто выкладывает жаркие снимки в "Инстаграме", из-за чего встречается с неодобрением и порицанием подписчиков.

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Устав от недобрых комментариев, Любовь решила почистить список своих поклонников и для этого опубликовала фото в обнажённом виде. Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского позировала у воды, прикрыв руками и ретушью самые интимные места. Актриса не стала добавлять ни макияж, ни укладку, чтобы сохранить естественность образа. Под снимком она подписала:

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует. Сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена, для меня лишний здесь тот, кто меня не любит

Любовь Толкалина

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Многие фанаты воспользовались предложением артистки и отписались, а многие выразили недоумение из-за такого обоснования.

Очень вы мне нравились. Но теперь ухожу с вашей страницы. Мерзко

tatiana_4835

Странное обоснование, но ладно 🤔

ed_goblezz

Видела ваши откровенные фото, но вот это уже... Что вы хотите этим сказать? Не обижайтесь, вы прекрасно выглядите, но ведь вы уже не девочка, чтобы всё вот это делать...

marysabelova84

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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