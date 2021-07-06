Любовь Толкалина избавилась от завистников, показав, как она выглядит абсолютно голой в свои 43 года
Артистке часто доставалось от подписчиков за откровенные снимки, поэтому она задумала провести своеобразную чистку.
Известная 43-летняя актриса театра и кино Любовь Толкалина в своём возрасте может похвастаться идеальной фигурой, которую она заслужила занятием профессиональным спортом. Артистка часто выкладывает жаркие снимки в "Инстаграме", из-за чего встречается с неодобрением и порицанием подписчиков.
Устав от недобрых комментариев, Любовь решила почистить список своих поклонников и для этого опубликовала фото в обнажённом виде. Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского позировала у воды, прикрыв руками и ретушью самые интимные места. Актриса не стала добавлять ни макияж, ни укладку, чтобы сохранить естественность образа. Под снимком она подписала:
Голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует. Сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена, для меня лишний здесь тот, кто меня не любит
Многие фанаты воспользовались предложением артистки и отписались, а многие выразили недоумение из-за такого обоснования.
Очень вы мне нравились. Но теперь ухожу с вашей страницы. Мерзко
Странное обоснование, но ладно 🤔
Видела ваши откровенные фото, но вот это уже... Что вы хотите этим сказать? Не обижайтесь, вы прекрасно выглядите, но ведь вы уже не девочка, чтобы всё вот это делать...
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