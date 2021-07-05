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"Чуда здесь быть не может": Врач объяснил, почему МакSим не могла прийти в себя во время причастия

По его словам, духовные обряды могут принести кратковременное эмоциональное улучшение, но не больше.

5 июля, 17:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNprcVVpecW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Певица Максим (Марина Максимова) не могла прийти в себя во время причащения и соборования, поскольку находится в медикаментозной коме, которая отличается от естественной тем, что её контролируют врачи. Об этом заявил анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.

Они внутривенно вводят лекарство пациенту, и поэтому он "засыпает". Таким образом, больной не может проснуться усилием воли или улучшением состояния, говорит Николаев.

"Искусственная кома — как наркоз, но не такой сильнодействующий и глубокий. В ней человек ничего не слышит, не осознаёт и потом не вспомнит. Но, например, оперировать пациента нельзя: болевая чувствительность в медикаментозном сне сохраняется", — объяснил врач в беседе с kp.ru.

"Было видно по глазам": Духовник МакSim объяснил слова о приходе певицы в сознание после причастия

"Было видно по глазам": Духовник МакSim объяснил слова о приходе певицы в сознание после причастия

По его словам, сознание и медикаментозная кома — это два противоположных состояния, поэтому духовник певицы не мог встретить "её внимательный и понимающий взгляд". По словам Николаева, артистка могла открыть глаза, так как это обычное, непроизвольное явление, но даже в этот момент певица не приходила в сознание.

"Соборование может принести кратковременное эмоциональное улучшение, но не больше. Религия и медицина — совсем разные сферы, они совершенно не пересекаются. Так что никакого чуда здесь быть не может", — заключил специалист.

Ранее врач расшифровал результаты КТ певицы. По его словам, выздоровление артистки продвигается очень медленно, но радует отсутствие ухудшения.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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