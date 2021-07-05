"Чуда здесь быть не может": Врач объяснил, почему МакSим не могла прийти в себя во время причастия
По его словам, духовные обряды могут принести кратковременное эмоциональное улучшение, но не больше.
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Певица Максим (Марина Максимова) не могла прийти в себя во время причащения и соборования, поскольку находится в медикаментозной коме, которая отличается от естественной тем, что её контролируют врачи. Об этом заявил анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.
Они внутривенно вводят лекарство пациенту, и поэтому он "засыпает". Таким образом, больной не может проснуться усилием воли или улучшением состояния, говорит Николаев.
"Искусственная кома — как наркоз, но не такой сильнодействующий и глубокий. В ней человек ничего не слышит, не осознаёт и потом не вспомнит. Но, например, оперировать пациента нельзя: болевая чувствительность в медикаментозном сне сохраняется", — объяснил врач в беседе с kp.ru.
По его словам, сознание и медикаментозная кома — это два противоположных состояния, поэтому духовник певицы не мог встретить "её внимательный и понимающий взгляд". По словам Николаева, артистка могла открыть глаза, так как это обычное, непроизвольное явление, но даже в этот момент певица не приходила в сознание.
"Соборование может принести кратковременное эмоциональное улучшение, но не больше. Религия и медицина — совсем разные сферы, они совершенно не пересекаются. Так что никакого чуда здесь быть не может", — заключил специалист.
Ранее врач расшифровал результаты КТ певицы. По его словам, выздоровление артистки продвигается очень медленно, но радует отсутствие ухудшения.
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