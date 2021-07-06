НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Анжелика Агурбаш боится, что её выкрадут и увезут в Белоруссию

При этом певица уверена, что Россия не выдаст её исторической родине.

5 июля, 23:44
<p>Анжелика Агурбаш. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL3xOrIgM9x/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">angelicaagurbash</a></p>

Анжелика Агурбаш. Фото © Instagram / angelicaagurbash

Певица Анжелика Агурбаш прокомментировала информацию о том, что в Белоруссии на неё завели несколько уголовных дел и Генпрокуратура республики потребовала от России её выдачи. Артистка, которая с самого начала протестов была их сторонницей, призналась, что предполагала такое развитие событий ещё три недели назад, сообщает kp.ru.

"Эта ситуация была предсказуема для меня. Но я не думала, что будут такие тяжёлые статьи по отношению ко мне: разжигание вражды, розни. Я миролюбивый творческий человек, я всегда только за мир и единение, за права человека, сказала певица в эфире радио "Комсомольская правда".

Агурбаш добавила, что не боится экстрадиции в Белоруссию, так как уверена, что РФ её не выдаст. Вместе с тем певица опасается, что её могут просто выкрасть.

В СК Белоруссии объяснили, почему Сапегу и Протасевича отправили под домашний арест

В СК Белоруссии объяснили, почему Сапегу и Протасевича отправили под домашний арест

"Я, как гражданка России, знаю, что защищена. Но, с другой стороны, можно ожидать всего чего угодно. Я не исключаю возможности, что меня могут даже выкрасть и, используя меня, совершить какие-то нехорошие действия. Вы же видите, что и самолёт могут посадить", — отметила артистка и добавила, что не чувствует себя в безопасности.

Также Агурбаш опровергла сообщения СМИ о том, что она якобы обращалась к президенту России Владимиру Путину за помощью. А говоря о ситуации в Белоруссии, она подчеркнула, что народ разделяет пропаганда.

В Кремле отреагировали на смягчение меры пресечения россиянке Сапеге

В Кремле отреагировали на смягчение меры пресечения россиянке Сапеге

Ранее Лайф писал, что в отношении певицы в Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание вражды или розни", которая предусматривает до 12 лет тюрьмы, а также по статье "Оскорбление президента" — тут Агурбаш грозит до трёх лет лишения свободы. Генпрокуратура республики подтвердила информацию об уголовном преследовании звезды. На родине её немедленно возьмут под арест. Также стало известно, что Белоруссия потребовала от России выдачи певицы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Заигрались в борьбе с "режимом": Захарова рассказала о катастрофических последствиях санкций против Белоруссии для Литвы

вчера в 20:02

Лавров заверил, что Россия жёстко ответит на недружественные действия США

вчера в 23:15

"Чуда здесь быть не может": Врач объяснил, почему МакSим не могла прийти в себя во время причастия

вчера в 17:06

"Помоги мне выбраться из тьмы": Заключённые двух колоний под Новосибирском сняли клип на кавер Evanescence

сегодня в 00:38

Четыре человека оказались в ловушке в своём доме из-за потопа на Кубани

сегодня в 00:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1