Анжелика Агурбаш боится, что её выкрадут и увезут в Белоруссию
При этом певица уверена, что Россия не выдаст её исторической родине.
Анжелика Агурбаш. Фото © Instagram / angelicaagurbash
Певица Анжелика Агурбаш прокомментировала информацию о том, что в Белоруссии на неё завели несколько уголовных дел и Генпрокуратура республики потребовала от России её выдачи. Артистка, которая с самого начала протестов была их сторонницей, призналась, что предполагала такое развитие событий ещё три недели назад, сообщает kp.ru.
"Эта ситуация была предсказуема для меня. Но я не думала, что будут такие тяжёлые статьи по отношению ко мне: разжигание вражды, розни. Я миролюбивый творческий человек, я всегда только за мир и единение, за права человека, — сказала певица в эфире радио "Комсомольская правда".
Агурбаш добавила, что не боится экстрадиции в Белоруссию, так как уверена, что РФ её не выдаст. Вместе с тем певица опасается, что её могут просто выкрасть.
"Я, как гражданка России, знаю, что защищена. Но, с другой стороны, можно ожидать всего чего угодно. Я не исключаю возможности, что меня могут даже выкрасть и, используя меня, совершить какие-то нехорошие действия. Вы же видите, что и самолёт могут посадить", — отметила артистка и добавила, что не чувствует себя в безопасности.
Также Агурбаш опровергла сообщения СМИ о том, что она якобы обращалась к президенту России Владимиру Путину за помощью. А говоря о ситуации в Белоруссии, она подчеркнула, что народ разделяет пропаганда.
Ранее Лайф писал, что в отношении певицы в Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание вражды или розни", которая предусматривает до 12 лет тюрьмы, а также по статье "Оскорбление президента" — тут Агурбаш грозит до трёх лет лишения свободы. Генпрокуратура республики подтвердила информацию об уголовном преследовании звезды. На родине её немедленно возьмут под арест. Также стало известно, что Белоруссия потребовала от России выдачи певицы.
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