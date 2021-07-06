Анжелика Агурбаш боится, что её выкрадут и увезут в Белоруссию

Певица Анжелика Агурбаш прокомментировала информацию о том, что в Белоруссии на неё завели несколько уголовных дел и Генпрокуратура республики потребовала от России её выдачи. Артистка, которая с самого начала протестов была их сторонницей, призналась, что предполагала такое развитие событий ещё три недели назад, сообщает kp.ru.

"Эта ситуация была предсказуема для меня. Но я не думала, что будут такие тяжёлые статьи по отношению ко мне: разжигание вражды, розни. Я миролюбивый творческий человек, я всегда только за мир и единение, за права человека, — сказала певица в эфире радио "Комсомольская правда".

Агурбаш добавила, что не боится экстрадиции в Белоруссию, так как уверена, что РФ её не выдаст. Вместе с тем певица опасается, что её могут просто выкрасть.

"Я, как гражданка России, знаю, что защищена. Но, с другой стороны, можно ожидать всего чего угодно. Я не исключаю возможности, что меня могут даже выкрасть и, используя меня, совершить какие-то нехорошие действия. Вы же видите, что и самолёт могут посадить", — отметила артистка и добавила, что не чувствует себя в безопасности.