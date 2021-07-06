Режиссёр "Смертельного оружия" и "Супермена" Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни

Известный голливудский кинорежиссёр умер в США на 92-м году жизни, сообщает издание Variety.

Смерть деятеля искусства подтвердила его жена Лорен Шулер Доннер. Причина кончины пока не уточняется.

Доннер начал свою деятельность в кино ещё в 50-х годах. Его первой значимой работой стал фильм ужасов "Омен" 1976 года. Также Доннер известен как режиссёр "Супермена" (1978), серии фильмов "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером (1987–1998) и ленты "Мэверик" (1994). В 2000 году он получил президентскую премию "Сатурн".