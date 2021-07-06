Режиссёр "Смертельного оружия" и "Супермена" Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни
Его первой значимой работой стал фильм ужасов "Омен" 1976 года. Также Доннер выступал и в качестве продюсера, например в фильмах "Люди Икс" и "Люди Икс. Начало. Росомаха".
Ричард Доннер. Фото © Twitter / Variety
Известный голливудский кинорежиссёр умер в США на 92-м году жизни, сообщает издание Variety.
Смерть деятеля искусства подтвердила его жена Лорен Шулер Доннер. Причина кончины пока не уточняется.
Доннер начал свою деятельность в кино ещё в 50-х годах. Его первой значимой работой стал фильм ужасов "Омен" 1976 года. Также Доннер известен как режиссёр "Супермена" (1978), серии фильмов "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером (1987–1998) и ленты "Мэверик" (1994). В 2000 году он получил президентскую премию "Сатурн".
Доннер выступал и в качестве продюсера, например в фильмах "Люди Икс" и "Люди Икс. Начало. Росомаха". За всю свою карьеру он успел поработать над несколькими десятками кинолент.
Напомним, ранее от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни скончался выдающийся режиссёр Владимир Меньшов. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Многие коллеги по цеху выразили соболезнования в связи со смертью режиссёра и признались, что потрясены, а его дочь Юлия простилась с отцом отрывком из фильма "Любовь и голуби".
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