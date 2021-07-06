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Минздрав: Коронавирус может поражать репродуктивную систему мужчин и женщин

SARS-CoV-2 способен проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий и сперматозоиды.

5 июля, 22:51

Фото © Pixabay

Коронавирус может негативно влиять на репродуктивную систему мужчин и женщин, поражая сперматозоиды и яичники. Это следует из обновлённых рекомендаций Минздрава РФ по организации медицинской помощи беременным и новорождённым с CoViD-19.

"Влияние перенесённой инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на репродуктивную функцию человека может быть негативным. <...> гипотетически SARS-CoV-2 может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение", — говорится в рекомендациях.

Также ковид способен поражать сперматозоиды и другие клетки, негативно влияя на репродуктивную систему мужчин и мужскую фертильность, добавили в Минздраве.

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Кроме того, в документе допускается применение у беременных нового российского препарата для лечения коронавируса "Ковид-глобулина". Данное лекарство, изготовленное на основе плазмы крови переболевших, содержит антитела к вирусу. Препарат помогает организму справиться с болезнью и "учит" его самостоятельно вырабатывать антитела.

"Данный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях, поэтому его назначение этой категории пациентов подпадает под категорию off-label и возможно только по жизненным показаниям", — отмечается в рекомендациях.

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Минздрав отмечает, что решение о назначении препаратов, не включённых в список ЖНВЛП, может принять врачебная комиссия.

Напомним, в своих рекомендациях Минздрав также предупредил о риске преждевременных родов у непривитых от ковида беременных. Вероятность неблагоприятного исхода у невакцинированных увеличивается на 15–20%, отметили в ведомстве.

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Препарат "Ковид-глобулин" зарегистрировали в России 1 апреля. Для его создания понадобилось две с половиной тонны биоматериала. Выпуск лекарства начался около месяца назад. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что темпы производства необходимо увеличивать — и для этого потребуется плазма.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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