Как только в некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию госслужащих и работников сферы услуг, чёрный рынок фальшивых сертификатов о вакцинации заработал с утроенной силой. Министерство внутренних дел регулярно обнародует информацию о задержании продавцов "цветных антиковидных бумажек", но на их место тут же приходят другие и спешат получить деньги с тех россиян, которые считают, что покупка фальшивки облегчит им жизнь.

"Сертификатные бизнесмены" создают фейковые сайты и аккаунты в соцсетях и каналы в мессенджерах, таким образом пытаясь оставаться в тени, но граждан, спешащих отдать свои кровные, это почему-то не настораживает.

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Житель Ставрополя Артём решил в отпуске поехать на две недели на Кипр. Туроператор при продаже путёвки его предупредил, что непривитым россиянам, прибывающим в эту средиземноморскую республику, нужно будет пройти два ПЦР-теста на CoViD-19 — первый за 72 часа до вылета и второй в день прилёта на Кипр, при этом оплачивать тестирование надо будет из собственных средств. А вот для тех российских граждан, кто вакцинировался, к паспорту нужен только сертификат о вакцинации на английском языке, который получившим прививку можно скачать на сайте "Госуслуги".

Артём как раз за прививкой вообще не торопился, так как предполагал, что, наверное, уже переболел CoViD-19 в лёгкой форме, поэтому ему вирус не страшен, тем более что коллега по работе рассказывал о том, что через объявление в Интернете купил себе и жене сертификат о вакцинации и успешно им пользуется.

Во Всемирной сети Артём быстро нашёл объявление о продаже сертификата, подтверждающего "как бы вакцинацию", и через пару дней курьер привёз ему конверт с фальшивым документом, в котором были указаны данные Артёма и информация, что он вакцинирован препаратом "Спутник лайт". Молодой человек зашёл на сайт "Госуслуги" и обнаружил, что информация о его псевдовакцинации есть и там.

А через неделю Артёма прямо на работе задержали полицейские и объявили, что он подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", вместо полёта на Средиземное море ему грозит менее комфортная поездка — в места заключения.

От полицейских Артём узнал, что поводом к задержанию послужило нахождение данных о проданном ему сертификате в компьютере одного из организаторов "сертификатного бизнеса". Аферисты проворачивали свою схему через одну из поликлиник, где на самом деле проходила вакцинация граждан. Сообщники злоумышленников просто вписывали таких, как Артём, в перечень вакцинированных, а ампулы с невведённым препаратом выбрасывали. В итоге, так как Артём не успел воспользоваться поддельным сертификатом и пошёл на сотрудничество со следствием, официального обвинения ему не предъявили. Он, не считая потраченных на адвоката и фальшивую бумагу денег, отделался испугом и отменой поездки на Кипр.

— О таких случаях, какой произошёл с Артёмом, пока известно немного, так как большинство из них сейчас на стадии предварительного расследования, — рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — В прошлом году и в начале этого, чаще всего торговлей подделками занимались мелкие группы или одиночки, которые просто продавали "бумагу" и никак не были связаны с медучреждениями. Но даже и в тех случаях приобретатель фальшивки, если бы он ею воспользовался как документом — например, предъявив лжесертификат работодателю либо в туристической поездке, — вполне мог быть привлечён к реальной уголовной ответственности.

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

По информации Министерства внутренних дел РФ, чаще всего полиция задерживает именно изготовителей поддельных сертификатов. Таких дельцов обвиняют по ст. 327 Уголовного кодекса (подделка документов). Те, кто "рисует" фальшивые бумаги, в большинстве своём понимают, что им, в отличие от покупателей, скорее всего, грозит наказание в виде штрафа. Но это только в том случае, если они успели передать своё "изделие", а вот если их целью было просто получить деньги, ничего не изготавливая, то тут речь идёт совсем о другой, более тяжкой статье — о мошенничестве.

Так что президент Путин дал юридически верную квалификацию действиям продавцов фальшивых сертификатов.

— И такая квалификация справедлива не только для тех, кто просто под видом продажи некоего документа "кинул" доверчивого гражданина, — пояснил полковник юстиции Алексей Птицын. — Например, в истории Артёма, скорее всего, окончательное обвинение тех, кто занимался аферами с вакциной и сертификатами, будет включать в себя сразу несколько статей, в том числе и мошенничество. Ведь преступление совершалось группой лиц, часть фигурантов, действуя в медицинском учреждении, использовала своё служебное положение. Такое деяние предусмотрено ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и наказание за него — до шести лет лишения свободы.

Очевидно, что до тех пор, пока среди убеждённых антипрививочников страх быть привлечённым к ответственности за липовый сертификат не будет пересиливать опасность заразиться и заразить смертельной болезнью других, "сертификатный бизнес" будет существовать, ведь те, кто им занимается (включая давших клятву Гиппократа), заинтересованы только в выкачивании денег у россиян, считающих, что вакцины от CoViD-19 вредны.