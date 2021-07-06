Минздрав предупредил о риске преждевременных родов у непривитых от ковида беременных
Вероятность неблагоприятного исхода у невакцинированных увеличивается на 15–20%, отметили в ведомстве.
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Минздрав РФ выпустил новую версию методических рекомендаций по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым при коронавирусе. Данный документ направлен во все регионы страны, уточнили в ведомстве.
"В новую версию методических рекомендаций вошло несколько новых разделов и дополнений. В частности, в рекомендации добавлена информация о специфической профилактике CoViD-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных по исследованию влияния вакцинации на репродуктивную систему", — сообщили в пресс-службе министерства.
Отметим, что эти рекомендации разработала рабочая группа, включающая ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний. Они призваны обеспечить оказание медпомощи данным категориям пациентов по единым протоколам на всей территории страны.
Кроме того, в рекомендации добавлена глава "Планирование беременности в условиях CoViD-19 ", включающая в себя ключевые аспекты профилактики заболевания.
"Профессиональные ассоциации акушеров-гинекологов не рекомендуют откладывать планирование беременности и рождение детей на постковидный период, однако при планировании беременности в условиях пандемии следует соблюдать рекомендации по вакцинации, немедикаментозной и медикаментозной профилактике", — подчеркнули в Минздраве.
При этом в ведомстве добавили, что в настоящее время нет данных о том, что вакцинация от ковида влияет на репродуктивную функцию у мужчин и женщин. В министерстве рассказали, что на этапе планирования беременности важно привиться от коронавируса. Как заметили в Минздраве, отечественные вакцины безопасны, в то время как сама инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию граждан.
Отмечается, что частота преждевременных родов у не привитых от ковида беременных в случае заражения составляет 15–20%. В свою очередь, у вакцинированных, по сравнению с теми, кто не привит, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.
Ранее в Минздраве заявляли, что прививаться от CoViD-19 препаратом "Спутник V" беременным из группы риска необходимо только с 22-й недели беременности.
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