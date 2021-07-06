Экс-супруг Пугачёвой Стефанович опроверг сообщения о госпитализации с ковидом

Бывший муж Аллы Пугачёвой режиссёр Александр Стефанович опроверг сообщения о госпитализации с коронавирусом, отметив, что у него обычное ОРЗ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 76-летний деятель искусства якобы попал в больницу с CoViD-19.