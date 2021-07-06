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Экс-супруг Пугачёвой Стефанович опроверг сообщения о госпитализации с ковидом

Режиссёр отметил, что у него обычное ОРЗ и он посещал больницу с целью обследования.

5 июля, 21:04
<p>Режиссёр и писатель Александр Стефанович. Фото © ТАСС / Юрий Машков</p>

Режиссёр и писатель Александр Стефанович. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Бывший муж Аллы Пугачёвой режиссёр Александр Стефанович опроверг сообщения о госпитализации с коронавирусом, отметив, что у него обычное ОРЗ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 76-летний деятель искусства якобы попал в больницу с CoViD-19.

Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом

Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом

"У меня ОРЗ, нет у меня ковида. Я был на обследовании", — сказал Стефанович в беседе с РИА "Новости".

Напомним, ранее от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни скончался выдающий режиссёр Владимир Меньшов. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Многие коллеги по цеху выразили соболезнования в связи со смертью режиссёра и признались, что потрясены, а его дочь Юлия простилась с отцом отрывком из фильма "Любовь и голуби".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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