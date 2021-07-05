Германия ослабит антиковидные ограничения для прибывающих из России

Немецкие власти с 7 июля ослабят связанные с коронавирусом ограничения для прибывающих граждан из России и ещё ряда стран. Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию в Германии и в мире.

Ранее власти Германии включили Россию в список регионов распространения нового варианта коронавируса на фоне высокой доли индийского штамма среди выявляемых в РФ случаев ковида.

Как уточняется, с 7 июля Россия будет перенесена в список стран с высокой заболеваемостью. Это означает смягчение карантина к прибывающим из России — сейчас каждый въезжающий в ФРГ, независимо от прививок и перенесённого заболевания, должен в течение 14 дней сидеть на самоизоляции. С 7 июля карантин можно будет закончить, отправив через электронный формуляр справку либо о прививке (признаются только допущенные в ЕС вакцины), либо о перенесённом заболевании или отрицательном ПЦР-тесте на ковид, который необходимо сделать на пятый день после прибытия.

Добавим, что помимо России антиковидные ограничения будут ослаблены для Великобритании, Португалии, Индии и Непала.