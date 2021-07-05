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ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на очень высоком уровне

Эксперты отмечают, что в целом сейчас положение дел лучше, чем два-три месяца назад.

5 июля, 20:48

Фото © Pixabay

Заболеваемость CoViD-19 в мире стабилизировалась на очень высоком уровне за последние пару недель. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Если посмотреть на график [заболеваемости] за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", — сказал Райан, отвечая на вопросы в "Твиттере".

Вместе с тем представитель ВОЗ отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в мире лучше, чем была в апреле и мае. Однако наряду со снижением в ряде стран в других государствах заболеваемость растёт. По мнению Райана, это связано с появлением новых штаммов ковида, расширением контактов между людьми и смягчением ограничительных мер.

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В свою очередь эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове назвала текущую ситуацию с коронавирусом неоднозначной. Снижение новых случаев инфекции наблюдается в странах Северной и Южной Америки (на 13%), но в других регионах заболеваемость увеличивается: в Европе — почти на 28%, в Африке — на 15%, в Западно-Тихоокеанском регионе — на 10%, в Восточном Средиземноморье — на 9%, в Юго-Восточной Азии — на 7%. В целом резкий рост новых случаев коронавируса выявлен не менее чем в 20 странах. Также увеличиваются и показатели смертности в Европе, Африке и Западно-Тихоокеанском регионе.

Добавим, что за последнюю неделю в мире зафиксировано порядка 2,6 млн случаев заражения ковидом и около 54 тысяч летальных исходов.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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