Глава РФПИ заявил, что производство "Спутника V" в России полностью покрывает нужды страны

В России нет дефицита вакцины от коронавируса "Спутник V", потребности страны обеспечены ею полностью. Об этом в понедельник рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

"В России производится, это официальные данные, 30 млн доз "Спутника V" в месяц, полных комплектов, и с октября это будет 45 млн доз. Мы исходим из того, что "Спутника V" точно хватает для вакцинации россиян и производится гораздо больше "Спутника V" в России, чем даже существующие ускоренные темпы вакцинации, которые уже выросли в разы за последние несколько недель", — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что масштабное производство "Спутника V" уже идёт в Индии. Также объявлено о запуске производства в Мексике, Сербии, Аргентине, Белоруссии и других странах. За счёт сотрудничества РФ с иностранными партнёрами вакцины хватит и для других государств, подытожил Дмитриев.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний вакцины: она оказалась одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.