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Глава РФПИ заявил, что производство "Спутника V" в России полностью покрывает нужды страны

Также Кирилл Дмитриев отметил, что антиковидную вакцину изготавливают в Индии, Белоруссии, Мексике, Сербии, Аргентине и других странах.

5 июля, 19:39
<p>Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В России нет дефицита вакцины от коронавируса "Спутник V", потребности страны обеспечены ею полностью. Об этом в понедельник рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

"В России производится, это официальные данные, 30 млн доз "Спутника V" в месяц, полных комплектов, и с октября это будет 45 млн доз. Мы исходим из того, что "Спутника V" точно хватает для вакцинации россиян и производится гораздо больше "Спутника V" в России, чем даже существующие ускоренные темпы вакцинации, которые уже выросли в разы за последние несколько недель", отметил Дмитриев.

Новых побочных эффектов от использования "Спутника V" не выявлено

Новых побочных эффектов от использования "Спутника V" не выявлено

Глава РФПИ добавил, что масштабное производство "Спутника V" уже идёт в Индии. Также объявлено о запуске производства в Мексике, Сербии, Аргентине, Белоруссии и других странах. За счёт сотрудничества РФ с иностранными партнёрами вакцины хватит и для других государств, подытожил Дмитриев.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний вакцины: она оказалась одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Вирусологи развенчали популярный миф о вакцинации "Спутником V"

Вирусологи развенчали популярный миф о вакцинации "Спутником V"

Ранее в Москве начались клинические исследования "Спутника V" для подростков. Уже набрано 100 участников, первая группа проходит медицинское обследование перед введением препарата.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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