В Сочи серьёзно разбушевалась стихия, город накрыли мощные ливни, которые привели к затоплению многих улиц. Реки начали выходить из берегов, и в одну из них упала собака, которая уже не могла выбраться из воды самостоятельно, сообщает телеграм-канал " Сочи № 1 ".

Четвероногого начало уносить течением в море, это увидели очевидцы, которые не побоялись спуститься к бушующей реке, чтобы вытащить животное. В итоге им удалось достать собаку. Она была серьёзно напугана после того, как её спасли, однако затем пришла в себя и убежала.