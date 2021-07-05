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"Давайте помогайте": В Сочи неравнодушные люди чудом спасли собаку, которую уносило течением реки

Когда четвероногого вытащили из воды, он был серьёзно напуган, однако затем пришёл в себя и убежал.

5 июля, 19:30

В Сочи неравнодушные люди чудом спасли собаку, которую уносило течением реки. Видео © Telegram / Сочи № 1

В Сочи серьёзно разбушевалась стихия, город накрыли мощные ливни, которые привели к затоплению многих улиц. Реки начали выходить из берегов, и в одну из них упала собака, которая уже не могла выбраться из воды самостоятельно, сообщает телеграм-канал "Сочи № 1".

Четвероногого начало уносить течением в море, это увидели очевидцы, которые не побоялись спуститься к бушующей реке, чтобы вытащить животное. В итоге им удалось достать собаку. Она была серьёзно напугана после того, как её спасли, однако затем пришла в себя и убежала.

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Напомним, накануне на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС. Также власти Краснодарского края сообщили, что почти все реки Сочи вышли из берегов из-за сильнейших ливней.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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