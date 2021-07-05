Более 50 журналистов пострадали на протестах против марша ЛГБТ в Тбилиси

Более 50 журналистов пострадали на акции против проведения в Тбилиси марша в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Грузии.

"Были выявлены факты насилия в отношении 55 человек, в том числе 53 представителей различных СМИ", — уточнили в ведомстве.

Так называемая неделя достоинства началась в Тбилиси 1 июля. В рамках неё члены ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Заключительный "марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17:00 мск, но с самого утра тысячи противников акции вышли на улицы. Во время контракций сторонники традиционных ценностей несколько раз закидывали палками и бутылками журналистов и операторов.