НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Французский корабль-разведчик вошёл в Японское море, его контролируют российские военные

По предварительным данным, судно "Дюпюи-де-Лом" проводит радиоэлектронную разведку.

5 июля, 18:44
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BF%D1%8E%D0%B8-%D0%B4%D0%B5-%D0%9B%D0%BE%D0%BC_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dupuy-de-Lome-photo10.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

Силы Восточного военного округа контролируют действия французского разведывательного корабля "Дюпюи-де-Лом" в Японском море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблём "Дюпюи-де-Лом" ВМС Франции", — сказано в сообщении.

Добавим, что, по предварительным данным, французский корабль проводит радиоэлектронную разведку.

"Не тяните медведя за хвост": Британцы возмутились статьёй о российских учениях в Чёрном море

"Не тяните медведя за хвост": Британцы возмутились статьёй о российских учениях в Чёрном море

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что провокации, подобно случившейся в Чёрном море с британским эсминцем Defender, планируются в США.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1