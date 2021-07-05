Французский корабль-разведчик вошёл в Японское море, его контролируют российские военные

Силы Восточного военного округа контролируют действия французского разведывательного корабля "Дюпюи-де-Лом" в Японском море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблём "Дюпюи-де-Лом" ВМС Франции", — сказано в сообщении.

Добавим, что, по предварительным данным, французский корабль проводит радиоэлектронную разведку.