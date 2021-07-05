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Второй за сутки турист из России утонул в Абхазии во время шторма

Погибшим оказался житель Пятигорска 2000 года рождения. Его пытался спасти другой отдыхающий, однако сам чуть не стал жертвой.

5 июля, 19:01

Фото © Pixabay

Российский турист утонул в понедельник, 5 июля, во время шторма в Гагре. Это уже второй гражданин РФ, погибший в море за последние сутки.

"Сильный шторм в акватории Гагры вновь стал причиной трагедии на воде. В 17:45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров (2000 года рождения). Туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Абхазии.

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Там добавили, что пока не удалось обнаружить тело туриста из Саратова Павла Данькова (1979 года рождения), который утонул накануне вечером в акватории Гагры. Также в МЧС рассказали, что 5 июля удалось спасти купавшихся в штормовом море жителя Ярославля Евгения Третьякова (1981 года рождения) и Фарида Ахметова (1996 года рождения) из Набережных Челнов. Спасатели призвали граждан "быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм".

Ранее Лайф рассказывал о том, что отец и сын-подросток утонули, решив искупаться в Азовском море.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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