"Может привести к человеческим жертвам": В УПЦ призвали власти Украины спасти пещеры Киево-Печерской лавры от обрушения
Весеннее снеготаяние и плохое состояние подземных инженерных коммуникаций приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса, отметили в Церкви.
Фото © Pixabay
Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Киевской Руси — обратилась к властям Украины с призывом помочь сохранить знаменитые лабиринты Ближних пещер, находящиеся под угрозой обрушения. Об этом сообщает центр информации Украинской православной церкви (УПЦ) на странице в "Фейсбуке".
"В последнее время увеличился уровень увлажнённости грунтов. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам", — говорится в письме наместника лавры митрополита Павла к премьер-министру страны Денису Шмыгалю.
Фото © Facebook / church.information.center
По словам священнослужителя, гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными из-за природных и техногенных факторов. Весеннее снеготаяние и плохое состояние подземных инженерных коммуникаций приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса.
"По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба", — подчёркивает митрополит.
Павел напоминает, что по аварийным участкам ходят паломники, а следовательно, в случае непринятия мер всё может закончиться человеческими жертвами. В связи с этим УПЦ просит власти Украины выдать из резервного фонда средства на противоаварийные работы и дать соответствующие поручения Минфину и Минэкономики.
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