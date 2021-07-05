НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Может привести к человеческим жертвам": В УПЦ призвали власти Украины спасти пещеры Киево-Печерской лавры от обрушения

Весеннее снеготаяние и плохое состояние подземных инженерных коммуникаций приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса, отметили в Церкви.

5 июля, 19:18

Фото © Pixabay

Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Киевской Руси — обратилась к властям Украины с призывом помочь сохранить знаменитые лабиринты Ближних пещер, находящиеся под угрозой обрушения. Об этом сообщает центр информации Украинской православной церкви (УПЦ) на странице в "Фейсбуке".

"В последнее время увеличился уровень увлажнённости грунтов. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам", — говорится в письме наместника лавры митрополита Павла к премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

Фото © Facebook / church.information.center

Фото © Facebook / church.information.center

По словам священнослужителя, гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными из-за природных и техногенных факторов. Весеннее снеготаяние и плохое состояние подземных инженерных коммуникаций приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса.

"По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба", — подчёркивает митрополит.

На Украине трёх священников оштрафовали из-за скопления людей в церквях

На Украине трёх священников оштрафовали из-за скопления людей в церквях

Павел напоминает, что по аварийным участкам ходят паломники, а следовательно, в случае непринятия мер всё может закончиться человеческими жертвами. В связи с этим УПЦ просит власти Украины выдать из резервного фонда средства на противоаварийные работы и дать соответствующие поручения Минфину и Минэкономики.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Газпром" решил не бронировать дополнительные транзитные мощности на Украине и в Польше

сегодня в 17:13

Крупный пожар тушат на территории мужского монастыря в Нижегородской области. Среди версий — поджог

11 марта, 16:35

Повторные ПЦР-тесты 52 застрявших на Кубе россиян показали положительный результат

сегодня в 20:30

Власти Австрии с 8 июля вносят Россию в красный список по коронавирусу

сегодня в 20:27

Володин рассказал о редких качествах Путина

сегодня в 20:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1