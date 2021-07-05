Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Киевской Руси — обратилась к властям Украины с призывом помочь сохранить знаменитые лабиринты Ближних пещер, находящиеся под угрозой обрушения. Об этом сообщает центр информации Украинской православной церкви (УПЦ) на странице в "Фейсбуке".

"В последнее время увеличился уровень увлажнённости грунтов. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам", — говорится в письме наместника лавры митрополита Павла к премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

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По словам священнослужителя, гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными из-за природных и техногенных факторов. Весеннее снеготаяние и плохое состояние подземных инженерных коммуникаций приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса.

"По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба", — подчёркивает митрополит.