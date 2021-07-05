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Повторные ПЦР-тесты 52 застрявших на Кубе россиян показали положительный результат

Вместе с тем российским дипломатам удалось добиться, чтобы туристов не расселяли из гостиниц.

5 июля, 20:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ6E92bDtt1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katerina_tyuleneva_76</a></p>

Фото © Instagram / katerina_tyuleneva_76

Повторные тесты на коронавирус у 52 изолированных на Кубе российских туристов показали положительный результат. Об этом сообщила Генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

"Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число", — цитирует дипломата ТАСС.

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По словам Мгеладзе, консульству удалось добиться, чтобы туристов не расселяли из гостиниц.

Напомним, около 150 российских туристов заявили, что застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а ПЦР-тесты на CoViD-19 перед вылетом показывали отрицательный результат. Позже стало известно, что с 103 российских туристов сняли изоляцию.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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