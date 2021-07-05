Повторные ПЦР-тесты 52 застрявших на Кубе россиян показали положительный результат
Вместе с тем российским дипломатам удалось добиться, чтобы туристов не расселяли из гостиниц.
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Повторные тесты на коронавирус у 52 изолированных на Кубе российских туристов показали положительный результат. Об этом сообщила Генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.
"Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число", — цитирует дипломата ТАСС.
По словам Мгеладзе, консульству удалось добиться, чтобы туристов не расселяли из гостиниц.
Напомним, около 150 российских туристов заявили, что застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а ПЦР-тесты на CoViD-19 перед вылетом показывали отрицательный результат. Позже стало известно, что с 103 российских туристов сняли изоляцию.
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