Володин рассказал о редких качествах Путина

Председатель Госдумы отметил, что в мире сегодня нет политика сильнее, чем президент РФ.

Президент России Владимир Путин обладает редкими для главы государства качествами: помимо эффективности, огромной работоспособности и жёсткости лидер РФ не лишён человечности, доброты и эмпатии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью kp.ru.

"У него есть качества, которыми крайне редко обладают люди, занимающие такие должности: доброта, эмпатия и человечность. Наряду с эффективностью, жёсткостью и огромной работоспособностью. Так говорю не потому, что я председатель Государственной думы, — помню, что было с Россией без него", — подчеркнул спикер.

По словам Володина, необходимо сделать так, чтобы Путин оставался президентом РФ как можно дольше, ведь при нём Россия станет ещё сильнее, а люди будут лучше жить — без войн и потрясений.

"А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдём их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией", — сказал Володин, отметив, что сегодня нет в мире политика сильнее, чем Путин.