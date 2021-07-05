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Володин рассказал о редких качествах Путина

Председатель Госдумы отметил, что в мире сегодня нет политика сильнее, чем президент РФ.

5 июля, 20:16
<p>Фото © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин обладает редкими для главы государства качествами: помимо эффективности, огромной работоспособности и жёсткости лидер РФ не лишён человечности, доброты и эмпатии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью kp.ru.

"У него есть качества, которыми крайне редко обладают люди, занимающие такие должности: доброта, эмпатия и человечность. Наряду с эффективностью, жёсткостью и огромной работоспособностью. Так говорю не потому, что я председатель Государственной думы, — помню, что было с Россией без него", — подчеркнул спикер.

Путин ответил на вопрос о своём главном достижении на посту президента

Путин ответил на вопрос о своём главном достижении на посту президента

По словам Володина, необходимо сделать так, чтобы Путин оставался президентом РФ как можно дольше, ведь при нём Россия станет ещё сильнее, а люди будут лучше жить — без войн и потрясений.

"А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдём их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией", — сказал Володин, отметив, что сегодня нет в мире политика сильнее, чем Путин.

Путин ответил на вопрос о своём преемнике

Путин ответил на вопрос о своём преемнике

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма, отметил, что Владимир Путин готов сделать всё для защиты России.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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