Рябков: США продолжат искать новые поводы для санкций против России
Замглавы МИД РФ считает, что Соединённые Штаты просто не могут отказаться от санкционной политики, хоть и понимают её бессмысленность.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
США продолжат искать новые поводы для санкций против России, несмотря на то что в Вашингтоне всё больше понимают бессмысленность такой политики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Они не могут просто отказаться от неё (санкционной политики. — Прим. Лайфа), даже сознавая её бесперспективность, бесполезность, безрезультатность. Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то ещё такое совершить", — отметил дипломат в интервью журналу "Международная жизнь" и уточнил, что в отношении РФ уже действует более 95 санкционных циклов в том или ином виде.
При этом Рябков добавил, что "исчерпанность и бессмысленность" санкционной политики всё больше очевидна даже для тех, кто в Вашингтоне формулирует официальный курс на российском направлении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, зачем США готовят новые антироссийские санкции. Дипломат подчеркнула, что Москва всегда закономерно отвечала на незаконные действия Вашингтона.
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