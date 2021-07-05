Рябков: США продолжат искать новые поводы для санкций против России

США продолжат искать новые поводы для санкций против России, несмотря на то что в Вашингтоне всё больше понимают бессмысленность такой политики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они не могут просто отказаться от неё (санкционной политики. — Прим. Лайфа), даже сознавая её бесперспективность, бесполезность, безрезультатность. Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то ещё такое совершить", — отметил дипломат в интервью журналу "Международная жизнь" и уточнил, что в отношении РФ уже действует более 95 санкционных циклов в том или ином виде.

При этом Рябков добавил, что "исчерпанность и бессмысленность" санкционной политики всё больше очевидна даже для тех, кто в Вашингтоне формулирует официальный курс на российском направлении.