Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчёт своих компаний, которые пострадают от санкций против Белоруссии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с "режимом" и в политическом угаре уже не считают павших от "огня по своим", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

При этом дипломат напомнила, что недавно Евросоюз ввёл секторальные санкции против Белоруссии, включая ограничительные меры на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями.

"Чем санкции обернулись для самих европейцев, в частности литовцев? По оценкам начальника порта Клайпеды А. Латакаса, на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба. Подавляющая часть из которых — калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены", — добавила Захарова.

По её словам, потери от операционной деятельности для Вильнюса будут критическими. Представитель МИД РФ заметила, что литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно, а политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: "Власти Литвы пролоббировали "смертный приговор" Клайпедскому порту".

По мнению дипломата, "побочно жертвой станет АО "Литовские железные дороги", четверть грузовых перевозок которых обеспечивает Белоруссия. Захарова добавила, что "за ним, как костяшки домино, [последуют] смежные и подчинённые предприятия — это всё говорят эксперты".