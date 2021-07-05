"Заигрались в борьбе с "режимом": Захарова рассказала о катастрофических последствиях санкций против Белоруссии для Литвы
В Вильнюсе в политическом угаре уже не считают павших от "огня по своим", отметила дипломат.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчёт своих компаний, которые пострадают от санкций против Белоруссии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с "режимом" и в политическом угаре уже не считают павших от "огня по своим", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
При этом дипломат напомнила, что недавно Евросоюз ввёл секторальные санкции против Белоруссии, включая ограничительные меры на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями.
"Чем санкции обернулись для самих европейцев, в частности литовцев? По оценкам начальника порта Клайпеды А. Латакаса, на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба. Подавляющая часть из которых — калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены", — добавила Захарова.
По её словам, потери от операционной деятельности для Вильнюса будут критическими. Представитель МИД РФ заметила, что литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно, а политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: "Власти Литвы пролоббировали "смертный приговор" Клайпедскому порту".
По мнению дипломата, "побочно жертвой станет АО "Литовские железные дороги", четверть грузовых перевозок которых обеспечивает Белоруссия. Захарова добавила, что "за ним, как костяшки домино, [последуют] смежные и подчинённые предприятия — это всё говорят эксперты".
Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин в беседе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко выразил солидарность с республикой, противостоящей санкциям Запада. Как отметил российский лидер, Брюссель и Вашингтон вводят нелегитимные рестрикции в нарушение норм международного права.
Путин заявил, что РФ продолжит поддерживать Белоруссию в условиях "санкционного и политического давления"
Напомним, 24 июня Евросоюз ввёл секторальные санкции против Белоруссии. Они подразумевают запрет на торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями и сырьём для них, а также иные ограничения. Также ЕС ввёл санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии. К ограничительным мерам присоединились власти США, Великобритании и Канады.
Комментариев: 0