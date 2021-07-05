Власти Австрии с 8 июля вносят Россию в красный список по коронавирусу

Австрия с 8 июля вносит Россию в список стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции (красный список). Об этом сказано в опубликованном изменении в постановление австрийского Министерства социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей о правилах въезда в условиях пандемии.

С 1 июля в австрийском списке распространения мутаций ковида уже находятся Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини, ЮАР.

Отметим, что в соответствии с данным решением въезд в Австрию из РФ с четверга будет возможен лишь в исключительных случаях, при этом прибывающим придётся отбыть 10-дневный карантин. В частности, въезд разрешён гражданам Австрии, стран ЕС, Швейцарии и их сожителям, людям с местом жительства в этих странах, школьникам и студентам, командированным работникам, приезжим по неотложным причинам (в том числе медицинским или судебным) и обоснованным семейным обстоятельствам.

Для въезда в Австрию всем гражданам из категории исключительных случаев необходимо заранее пройти электронную регистрацию, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (в том числе полностью вакцинированным или переболевшим с наличием антител) и отправиться на 10-дневный карантин с возможностью выхода из него не ранее чем через пять дней при отрицательном анализе на CoViD-19. Добавим, что карантин не потребуется для тех, кто въезжает в страну в соответствии с исключениями по неотложным причинам, в рамках гуманитарных миссий, по линии международных организаций или в интересах Австрии.