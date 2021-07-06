На Кубани затопило посёлок Джубга, сирены гудят даже ночью
Тем временем в ГИБДД сообщили, что пришлось перекрыть участок трассы М-4 "Дон".
На Кубани затопило посёлок Джубга, сирены гудят даже ночью. Видео © LIFE
Непогода не отпускает жителей Краснодарского края даже ночью. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые в посёлке Джубга Туапсинского района.
На видео слышно, как в населённом пункте воет сирена. Люди при этом передвигаются буквально по колено в воде. Несладко приходится и автомобилям, преодолевающим водные преграды.
Тем временем мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что подтоплен центр села Архипо-Осиповка. Уровень воды в реке Вулан поднялся до критических отметок, сообщил градоначальник в своём телеграм-канале.
"Особое беспокойство вызывала Архипо-Осиповка. Южный ветер не давал полноводной реке выйти в море, потому уровень воды поднялся до критического. Залповый дождь затопил и центр села", — написал Богодистов.
Также в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщили, что в посёлке Архипо-Осиповка перекрыто движение на федеральной трассе М-4 "Дон" из-за выпадения большого количества осадков.
Напомним, ранее на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.
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