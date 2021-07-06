На Кубани затопило посёлок Джубга, сирены гудят даже ночью. Видео © LIFE

Непогода не отпускает жителей Краснодарского края даже ночью. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые в посёлке Джубга Туапсинского района.

На видео слышно, как в населённом пункте воет сирена. Люди при этом передвигаются буквально по колено в воде. Несладко приходится и автомобилям, преодолевающим водные преграды.

Тем временем мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что подтоплен центр села Архипо-Осиповка. Уровень воды в реке Вулан поднялся до критических отметок, сообщил градоначальник в своём телеграм-канале.

"Особое беспокойство вызывала Архипо-Осиповка. Южный ветер не давал полноводной реке выйти в море, потому уровень воды поднялся до критического. Залповый дождь затопил и центр села", — написал Богодистов.