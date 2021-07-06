Метеоролог спрогнозировал сильные дожди и шторм в Сочи в течение всего лета

Синоптик отметил, что в этом году лето на юге, как в северных широтах, — прохладное, облачное, с ливнями. Однако такая погода, по его словам, будет длиться циклами по семь-десять дней, чередуя периоды улучшения с ненастьем.