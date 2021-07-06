Метеоролог спрогнозировал сильные дожди и шторм в Сочи в течение всего лета
Синоптик отметил, что в этом году лето на юге, как в северных широтах, — прохладное, облачное, с ливнями. Однако такая погода, по его словам, будет длиться циклами по семь-десять дней, чередуя периоды улучшения с ненастьем.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
До конца лета в Сочи будут периодически повторяться сильные дожди и шторм. Такой прогноз в беседе с URA.ru дал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
"Сезон такой. Не исключено, что весь сезон будут продолжаться шторм и осадки", — сказал Старков.
Синоптик добавил, что в этом году лето на юге, как в северных широтах, — прохладное, облачное, с ливнями. Однако такая погода, по его словам, будет длиться циклами по семь-десять дней, чередуя периоды улучшения с ненастьем. Старков уточнил, что солнечное окно появится примерно на неделю через пару дождливых дней.
Напомним, ранее на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС. Также власти Краснодарского края сообщили, что почти все реки Сочи вышли из берегов из-за сильнейших ливней.
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