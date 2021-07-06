В ДНР сообщили, что один военнослужащий ВСУ погиб и четверо ранены при подрыве на мине
В этой связи украинская сторона запросила срочную медицинскую помощь и режим тишины для эвакуации тел погибших и раненых.
Фото © ТАСС / Николай Лазаренко
Один украинский военнослужащий погиб, ещё четверо получили ранения в результате подрыва на мине автомобиля Вооружённых сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом 5 июля сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
"Нашей разведкой получены данные о гибели и ранении пяти боевиков 93-й механизированной бригады", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в 16:40 на автомобиле УАЗ группа украинских офицеров возвращалась с опорного пункта 2-го батальона в штаб бригады после проведения проверочных мероприятий. Водитель не справился с управлением и заехал на обочину, где подорвался на минном заграждении. В результате один офицер погиб, а четверо получили ранения различной степени тяжести.
В этой связи украинская сторона запросила срочную медицинскую помощь и режим тишины для эвакуации тел погибших и раненых, Народная милиция ДНР со своей стороны гарантировала его обеспечение.
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