Польский пилот Ryanair назвал себя королём самолёта и отказался пускать на борт украинцев

Польский пилот самолёта ирландской авиакомпании Ryanair 3 июля не пускал порядка 30 пассажиров рейса FR6705 Познань – Одесса на борт воздушного судна. Об этом сообщает портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца.

По данным СМИ, КВС вёл себя весьма странно и кричал, что он — "король самолёта", а также "выгонял всех вон". Из-за этого инцидента рейс фактически был задержан на час. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

В свою очередь представитель аэропорта в Познани Блавей Патрин заявил, что во время регистрации имели место некоторые нарушения в работе, однако сведений о том, что кто-либо из членов экипажа вёл себя ненадлежащим образом по отношению к пассажирам, нет.

Тем временем консульский отдел Посольства Украины в Польше уже проверяет сообщения о недопуске украинских пассажиров на борт самолёта из-за странного поведения пилота. Такое заявление в беседе с "РБК-Украина" сделал официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко.