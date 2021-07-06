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Польский пилот Ryanair назвал себя королём самолёта и отказался пускать на борт украинцев

Консульский отдел посольства Незалежной в Варшаве начал проверку этого инцидента. Вместе с тем представитель аэропорта в Познани отрицает факт происшествия.

5 июля, 21:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Польский пилот самолёта ирландской авиакомпании Ryanair 3 июля не пускал порядка 30 пассажиров рейса FR6705 Познань – Одесса на борт воздушного судна. Об этом сообщает портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца.

По данным СМИ, КВС вёл себя весьма странно и кричал, что он — "король самолёта", а также "выгонял всех вон". Из-за этого инцидента рейс фактически был задержан на час. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

В свою очередь представитель аэропорта в Познани Блавей Патрин заявил, что во время регистрации имели место некоторые нарушения в работе, однако сведений о том, что кто-либо из членов экипажа вёл себя ненадлежащим образом по отношению к пассажирам, нет.

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Тем временем консульский отдел Посольства Украины в Польше уже проверяет сообщения о недопуске украинских пассажиров на борт самолёта из-за странного поведения пилота. Такое заявление в беседе с "РБК-Украина" сделал официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко.

Ранее в Польше избили украинца до потери сознания за разговор на мове. По словам пострадавшего, агрессор выкрикивал националистические лозунги.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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