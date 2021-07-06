Лавров заверил, что Россия жёстко ответит на недружественные действия США
Все попытки вести диалог с Москвой с позиции силы изначально обречены на провал, отметил глава МИД РФ.
Фото © ТАСС / Pool / Рамиль Ситдиков
Россия будет жёстко отвечать на возможные недружественные действия со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".
"Российский лидер [Владимир Путин] чётко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах", — подчеркнул глава МИД.
Лавров добавил, что на саммите в Женеве возражений этому со стороны Вашингтона не поступало. Но почти сразу после официальные лица США, в том числе и участники переговоров, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации": мол, мы Москве "указали, чётко предупредили, обозначили требования", отметил министр иностранных дел РФ. При этом глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "предупреждения" Вашингтона стали сопровождаться угрозами: "если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению".
Лавров пояснил, что все попытки вести диалог с Москвой с позиции силы изначально обречены на провал и РФ жёстко и решительно ответит на любые возможные недружественные действия.
"Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений", — заключил глава МИД.
Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
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