Лавров заверил, что Россия жёстко ответит на недружественные действия США

Россия будет жёстко отвечать на возможные недружественные действия со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".

"Российский лидер [Владимир Путин] чётко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах", — подчеркнул глава МИД.

Лавров добавил, что на саммите в Женеве возражений этому со стороны Вашингтона не поступало. Но почти сразу после официальные лица США, в том числе и участники переговоров, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации": мол, мы Москве "указали, чётко предупредили, обозначили требования", отметил министр иностранных дел РФ. При этом глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "предупреждения" Вашингтона стали сопровождаться угрозами: "если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению".

Лавров пояснил, что все попытки вести диалог с Москвой с позиции силы изначально обречены на провал и РФ жёстко и решительно ответит на любые возможные недружественные действия.