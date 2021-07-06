Врач указала на заметный на лице признак высокого холестерина

Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут появляться из-за повышенного содержания холестерина в крови. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на врача Катарину Сванберг.

По словам медика, единственным верным методом определения уровня холестерина в крови является анализ крови. Однако иногда его избыток в организме может проявляться на поверхности кожи.

"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", — уточнила Сванберг.

Медик советует при обнаружении ксантом сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом. В материале отмечается, что холестерин накапливается в артериях, что потом приводит к их закупорке. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, есть риск инсульта или сердечного приступа. Нормализовать уровень холестерина можно с помощью активного образа жизни и диеты с высоким содержанием ненасыщенных жиров, отметила Сванберг.