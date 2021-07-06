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Врач указала на заметный на лице признак высокого холестерина

А также дала советы, как нормализовать его содержание в организме.

5 июля, 23:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут появляться из-за повышенного содержания холестерина в крови. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на врача Катарину Сванберг.

По словам медика, единственным верным методом определения уровня холестерина в крови является анализ крови. Однако иногда его избыток в организме может проявляться на поверхности кожи.

Названы два неявных признака приближения инсульта или тромбоза

Названы два неявных признака приближения инсульта или тромбоза

"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", — уточнила Сванберг.

Медик советует при обнаружении ксантом сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом. В материале отмечается, что холестерин накапливается в артериях, что потом приводит к их закупорке. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, есть риск инсульта или сердечного приступа. Нормализовать уровень холестерина можно с помощью активного образа жизни и диеты с высоким содержанием ненасыщенных жиров, отметила Сванберг.

Названы два симптома повышенного уровня холестерина, заметные на лице

Названы два симптома повышенного уровня холестерина, заметные на лице

Ранее учёные выяснили, что повышенный уровень холестерина связан со смертельно опасной болезнью.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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