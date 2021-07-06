Телеведущая Юлия Меньшова обратилась к подписчикам с просьбой помолиться за душу отца — актёра и режиссера Владимира Меньшова, который накануне скончался из-за ковида.

"Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе с нашей семьёй. В эти дни папа нуждается в молитвах. Если вы можете помолиться о рабе Божьем Владимире, это будет огромная помощь его душе", — написала она в сториз в "Инстаграме".