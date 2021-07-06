"Папа нуждается в молитвах": Юлия Меньшова попросила поклонников помочь душе отца
Актриса поблагодарила за огромную поддержку и соболезнования всех, кто скорбит вместе с их семьёй.
Фото © Instagram / juliavmenshova
Телеведущая Юлия Меньшова обратилась к подписчикам с просьбой помолиться за душу отца — актёра и режиссера Владимира Меньшова, который накануне скончался из-за ковида.
"Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе с нашей семьёй. В эти дни папа нуждается в молитвах. Если вы можете помолиться о рабе Божьем Владимире, это будет огромная помощь его душе", — написала она в сториз в "Инстаграме".
Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
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