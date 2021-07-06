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После исчезновения самолёта Ан-26 на Камчатке открыли горячую линию

На борту воздушного судна находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.

6 июля, 07:48
<p>Фото © <a href="https://russianplanes.net/id226543" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russianplanes.net / Никита Журавлёв</a></p>

Фото © Russianplanes.net / Никита Журавлёв

Горячая линия открылась после исчезновения самолёта Ан-26 в районе посёлка Палана Камчатского края. Об этом рассказал заместитель председателя правительства, министр специальных программ Александр Заболиченко.

"Родственники пассажиров пропавшего сегодня самолёта могут обратиться по телефону горячей линии: 8 415 433-14-52. По этому телефону им ответят на все интересующие вопросы и расскажут актуальную информацию о поисках воздушного судна", — сказал он.

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Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция. Лайф публиковал список членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту.

Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26

Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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