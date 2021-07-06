После исчезновения самолёта Ан-26 на Камчатке открыли горячую линию

Горячая линия открылась после исчезновения самолёта Ан-26 в районе посёлка Палана Камчатского края. Об этом рассказал заместитель председателя правительства, министр специальных программ Александр Заболиченко.

"Родственники пассажиров пропавшего сегодня самолёта могут обратиться по телефону горячей линии: 8 415 433-14-52. По этому телефону им ответят на все интересующие вопросы и расскажут актуальную информацию о поисках воздушного судна", — сказал он.