Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26

На борту пропавшего в Камчатском крае самолёта Ан-26 находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Лайф публикует их список.

Экипаж: Никифоров Д. А. — командир воздушного судна;

Анисимов А. В. — второй пилот;

Садиев В. К. — штурман;

Завгаров Р. Д. — бортмеханик;

Неверов И. В. — бортоператор;

Середа И. В. — бортпроводник.

Пассажиры: Андрейкин А.

Андрейкина О.

Аяни П.

Бояршин С.

Лаптев К.

Левицкий Е.

Лисичкина А.

Майорова Т.

Мохирева О.

Нестерова М.

Нестерук Е.

Поникарова Е.

Попель А.

Сивак И.

Столяров Ю.

Суровцева Ю.

Тищенко А.

Хвалеева А.

Каримулин А.

Кудашкин М.

Устинова О.

Широкова М.

Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту потери связи с самолётом, а Дальневосточное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".