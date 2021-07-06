Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26
Сейчас в районе возможного падения воздушного судна проходит поисково-спасательная операция.
Фото © Airwar.ru
На борту пропавшего в Камчатском крае самолёта Ан-26 находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Лайф публикует их список.
Экипаж:
- Никифоров Д. А. — командир воздушного судна;
- Анисимов А. В. — второй пилот;
- Садиев В. К. — штурман;
- Завгаров Р. Д. — бортмеханик;
- Неверов И. В. — бортоператор;
- Середа И. В. — бортпроводник.
Пассажиры:
- Андрейкин А.
- Андрейкина О.
- Аяни П.
- Бояршин С.
- Лаптев К.
- Левицкий Е.
- Лисичкина А.
- Майорова Т.
- Мохирева О.
- Нестерова М.
- Нестерук Е.
- Поникарова Е.
- Попель А.
- Сивак И.
- Столяров Ю.
- Суровцева Ю.
- Тищенко А.
- Хвалеева А.
- Каримулин А.
- Кудашкин М.
- Устинова О.
- Широкова М.
Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту потери связи с самолётом, а Дальневосточное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь.
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