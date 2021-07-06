НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26

Сейчас в районе возможного падения воздушного судна проходит поисково-спасательная операция.

6 июля, 05:43
6682
<p>Фото © Airwar.ru</p>

Фото © Airwar.ru

На борту пропавшего в Камчатском крае самолёта Ан-26 находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Лайф публикует их список.

Экипаж:

  • Никифоров Д. А. — командир воздушного судна;
  • Анисимов А. В. — второй пилот;
  • Садиев В. К. — штурман;
  • Завгаров Р. Д. — бортмеханик;
  • Неверов И. В. — бортоператор;
  • Середа И. В. — бортпроводник.

Пассажиры:

  • Андрейкин А.
  • Андрейкина О.
  • Аяни П.
  • Бояршин С.
  • Лаптев К.
  • Левицкий Е.
  • Лисичкина А.
  • Майорова Т.
  • Мохирева О.
  • Нестерова М.
  • Нестерук Е.
  • Поникарова Е.
  • Попель А.
  • Сивак И.
  • Столяров Ю.
  • Суровцева Ю.
  • Тищенко А.
  • Хвалеева А.
  • Каримулин А.
  • Кудашкин М.
  • Устинова О.
  • Широкова М.

Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту потери связи с самолётом, а Дальневосточное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

На Камчатке с помощью вертолётов и самолёта исследуют район возможного падения Ан-26

На Камчатке с помощью вертолётов и самолёта исследуют район возможного падения Ан-26

Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Тихоокеанский флот подключился к поискам пропавшего на Камчатке Ан-26

сегодня в 06:50

В Росавиации сообщили о сложных метеоусловиях при посадке пропавшего на Камчатке Ан-26

сегодня в 06:32

Участок федеральной трассы Джубга — Сочи перекрыли из-за паводка

сегодня в 07:09
Life

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы

сегодня в 07:10

Любовь Толкалина избавилась от завистников, показав, как она выглядит абсолютно голой в свои 43 года

сегодня в 06:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1