На Камчатке с помощью вертолётов и самолёта исследуют район возможного падения Ан-26
Всего на борту, по нашим данным, находятся 22 пассажира и шесть членов экипажа. Воздушное судно вовремя не вышло на связь.
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Спасатели исследуют район возможного падения Ан-26 на Камчатке с воздуха, для этого задействованы вертолёт Ми-8 и самолёт. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.
Также для поисков пускали дрон, однако он ничего не обнаружил. Поисковая операция проходит и на земле, пожарные на мотоциклах и квадроцикле выехали на место. По данным Лайфа, на борту самолёта находятся 22 пассажира, среди которых есть дети и шесть членов экипажа. При этом взлетел Ан-26 по расписанию, ведь погодные условия позволяли дать разрешение на полёт.
В МЧС официально подтвердили старт поисковых мероприятий после того, как воздушное судно, совершая пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь.
Ранее в Кабардино-Балкарии жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-2. Пилот выжил и сбежал с места инцидента, его не могут найти уже двое суток.
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