На Камчатке с помощью вертолётов и самолёта исследуют район возможного падения Ан-26

Спасатели исследуют район возможного падения Ан-26 на Камчатке с воздуха, для этого задействованы вертолёт Ми-8 и самолёт. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.

Также для поисков пускали дрон, однако он ничего не обнаружил. Поисковая операция проходит и на земле, пожарные на мотоциклах и квадроцикле выехали на место. По данным Лайфа, на борту самолёта находятся 22 пассажира, среди которых есть дети и шесть членов экипажа. При этом взлетел Ан-26 по расписанию, ведь погодные условия позволяли дать разрешение на полёт.