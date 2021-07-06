НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Камчатке с помощью вертолётов и самолёта исследуют район возможного падения Ан-26

Всего на борту, по нашим данным, находятся 22 пассажира и шесть членов экипажа. Воздушное судно вовремя не вышло на связь.

6 июля, 05:23
<p>Фото © Airwar.ru</p>

Фото © Airwar.ru

Спасатели исследуют район возможного падения Ан-26 на Камчатке с воздуха, для этого задействованы вертолёт Ми-8 и самолёт. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.

Также для поисков пускали дрон, однако он ничего не обнаружил. Поисковая операция проходит и на земле, пожарные на мотоциклах и квадроцикле выехали на место. По данным Лайфа, на борту самолёта находятся 22 пассажира, среди которых есть дети и шесть членов экипажа. При этом взлетел Ан-26 по расписанию, ведь погодные условия позволяли дать разрешение на полёт.

В МЧС официально подтвердили старт поисковых мероприятий после того, как воздушное судно, совершая пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь.

На Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26

На Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26

Ранее в Кабардино-Балкарии жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-2. Пилот выжил и сбежал с места инцидента, его не могут найти уже двое суток.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26

сегодня в 04:28

Все прибывающие на Камчатку туристы с 15 июля должны будут иметь при себе ПЦР-тест

вчера в 00:34

Грустный праздник: На Кубани из-за сильных ливней затопило парк аттракционов

сегодня в 04:47

Россиян предупредили о паразитах, способных проникать в кожу через воду

сегодня в 05:33

В России предложили ужесточить ответственность банков за списывание со счетов должников средств соцподдержки

сегодня в 05:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1