В Иране остановились часы, отсчитывавшие время до "уничтожения Израиля"
По данным СМИ, в стране фиксируются серьёзные проблемы с электроснабжением.
Фото © Twitter / sedaye_iran
В Иране в результате масштабных отключений электричества погасло электронное табло с отсчётом времени, оставшегося до "уничтожения Израиля". Об этом пишет The Jerusalem Post.
По данным СМИ, в последние недели различные регионы Ирана регулярно сталкиваются с отключением света.
"Вся территория от Иордании до Пакистана страдает от сильной жары и перебоев в подаче электроэнергии", — отмечает издание.
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Также израильская газета утверждает, что в Иране нарастает недовольство среди населения, перебои с электроснабжением уже спровоцировали протесты местных жителей.
Добавим, что те самые часы, которые погасли, были установлены в июне 2017 года иранскими митингующими, выступающими против политики Израиля по отношению к Палестине. В момент установки часы показывали 8411 дней до "уничтожения Израиля". Считается, что эта цифра — отсылка к словам верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который в 2015 году заявлял, что к 2040 году "от Израиля ничего не останется".
Напомним, ранее 11 апреля произошёл сбой, связанный с распределением электроэнергии в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Вице-президент Ирана и глава организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания Кан и американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что к аварии причастен Израиль.
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