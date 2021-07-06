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Уведомления отключены

В Иране остановились часы, отсчитывавшие время до "уничтожения Израиля"

По данным СМИ, в стране фиксируются серьёзные проблемы с электроснабжением.

6 июля, 05:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/sedaye_iran" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sedaye_iran</a></p>

Фото © Twitter / sedaye_iran

В Иране в результате масштабных отключений электричества погасло электронное табло с отсчётом времени, оставшегося до "уничтожения Израиля". Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным СМИ, в последние недели различные регионы Ирана регулярно сталкиваются с отключением света.

"Вся территория от Иордании до Пакистана страдает от сильной жары и перебоев в подаче электроэнергии", — отмечает издание.

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Также израильская газета утверждает, что в Иране нарастает недовольство среди населения, перебои с электроснабжением уже спровоцировали протесты местных жителей.

Добавим, что те самые часы, которые погасли, были установлены в июне 2017 года иранскими митингующими, выступающими против политики Израиля по отношению к Палестине. В момент установки часы показывали 8411 дней до "уничтожения Израиля". Считается, что эта цифра — отсылка к словам верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который в 2015 году заявлял, что к 2040 году "от Израиля ничего не останется".

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Напомним, ранее 11 апреля произошёл сбой, связанный с распределением электроэнергии в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Вице-президент Ирана и глава организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания Кан и американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что к аварии причастен Израиль.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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