В Иране остановились часы, отсчитывавшие время до "уничтожения Израиля"

В Иране в результате масштабных отключений электричества погасло электронное табло с отсчётом времени, оставшегося до "уничтожения Израиля". Об этом пишет The Jerusalem Post.

Добавим, что те самые часы, которые погасли, были установлены в июне 2017 года иранскими митингующими, выступающими против политики Израиля по отношению к Палестине. В момент установки часы показывали 8411 дней до "уничтожения Израиля". Считается, что эта цифра — отсылка к словам верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который в 2015 году заявлял, что к 2040 году "от Израиля ничего не останется".