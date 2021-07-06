Грустный праздник: На Кубани из-за сильных ливней затопило парк аттракционов
Тем временем удалось восстановить движение по маршруту Джубга — Сочи, которое ранее перекрывали из-за схода селя.
Фото © LIFE
В селе Лермонтово Краснодарского края после прошедших 4 и 5 июля ливней затопило парк аттракционов. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
На кадрах видно, что на месте, где ранее находилась дорога, теперь самая настоящая река. Здания и автомобили стоят затопленными, а колесо обозрения на фоне разгула стихии выглядит совсем невесело.
Тем временем в ГУ МВД по региону журналистам сообщили, что восстановлено движение по трассе Джубга — Сочи, которое ранее перекрывали из-за схода селя. Таким образом, единственный маршрут, соединяющий один из главных российских курортов с территорией Краснодарского края, вновь работает.
Напомним, 4 июля на Краснодарский край обрушился настоящий ураган. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.
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