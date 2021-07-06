Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В селе Лермонтово Краснодарского края после прошедших 4 и 5 июля ливней затопило парк аттракционов. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что на месте, где ранее находилась дорога, теперь самая настоящая река. Здания и автомобили стоят затопленными, а колесо обозрения на фоне разгула стихии выглядит совсем невесело.