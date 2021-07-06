На Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26

На Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26Б-100. На его борту находилось 22 человека, в том числе ребёнок и шесть членов экипажа. Как сообщил Лайфу источник, есть вероятность, что самолёт рухнул в районе посёлка городского типа Палана.