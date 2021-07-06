На Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26
По предварительной информации, судно могло упасть, задев гору из-за плохой погоды.
Архивное фото © ТАСС / Юрий Смитюк
На Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26Б-100. На его борту находилось 22 человека, в том числе ребёнок и шесть членов экипажа. Как сообщил Лайфу источник, есть вероятность, что самолёт рухнул в районе посёлка городского типа Палана.
По предварительной информации, судно задело гору из-за плохой погоды. При этом самолёт, который принадлежит "Камчатским авиалиниям", уже находился на траектории захода на посадку.
Ранее в Кабардино-Балкарии жёсткую посадку совершил вертолёт. Пилот сбежал, его не могут найти уже двое суток.
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