Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за затопления
Дождь размыл дороги и дамбы, также подтоплены оказались жилые дома и участки.
Фото © Instagram / evgenykuyvashev
Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за затопления. Видео © Instagram / ceveronika196
Не менее 150 жителей было эвакуировано из-за подтопления сёл в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
По данным регионального ГУ МЧС, из-за сильных дождей произошло повышение уровня воды в водоёмах и увеличен сброс с водохранилищ. В селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа подтопленными оказались около 20 домов, 74 приусадебных участка и участок автодороги. В Верхней Салде из-за увеличения сбросов на Исинском ГТС произошло подтопление 19 домов, из них двух садовых, в Нижней Салде подтоплено 16 домов, в том числе 10 садов.
"Верхняя Салда и Горноуральский городской округ сильно пострадали из-за гроз и ливней. В нескольких сёлах введён режим ЧС. В Верхней Салде размыло дамбу, вода подтопила два лагеря — "Лесная сказка" и "Тирус", где отдыхали 300 детей. Я поручил немедленно эвакуировать их из лагерей в ДК Агаркова, откуда ребят заберут родители", — отметил глава региона в своём "Инстаграме".
По словам Куйвашева, всего в Верхней и Нижней Салде затоплено свыше 50 домов, некоторые из них — по самую крышу. Развёрнуты пункты временного размещения. Также проблемы есть в селе Николо-Павловское, там размыло дорогу, эвакуировано 24 человека, в том числе дети.
Напомним, ранее ураган обрушился на Краснодарский край. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.
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