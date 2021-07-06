Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за затопления. Видео © Instagram / ceveronika196

Не менее 150 жителей было эвакуировано из-за подтопления сёл в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По данным регионального ГУ МЧС, из-за сильных дождей произошло повышение уровня воды в водоёмах и увеличен сброс с водохранилищ. В селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа подтопленными оказались около 20 домов, 74 приусадебных участка и участок автодороги. В Верхней Салде из-за увеличения сбросов на Исинском ГТС произошло подтопление 19 домов, из них двух садовых, в Нижней Салде подтоплено 16 домов, в том числе 10 садов.

"Верхняя Салда и Горноуральский городской округ сильно пострадали из-за гроз и ливней. В нескольких сёлах введён режим ЧС. В Верхней Салде размыло дамбу, вода подтопила два лагеря — "Лесная сказка" и "Тирус", где отдыхали 300 детей. Я поручил немедленно эвакуировать их из лагерей в ДК Агаркова, откуда ребят заберут родители", — отметил глава региона в своём "Инстаграме".