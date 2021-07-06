Лаврова позабавило сравнение российско-американских отношений с "Томом и Джерри"
Глава МИД РФ уточнил у журналистов, роль какого из этих мультипликационных персонажей досталась России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / ЕРА
Журналисты индонезийской газеты Rakyat Merdeka сравнили отношения Москвы и Вашингтона с поведением героев мультфильма "Том и Джерри", что удивило главу МИД РФ Сергея Лаврова.
"Нам кажется, что сейчас отношения между Россией и США похожи на отношения главных героев мультипликационного фильма "Том и Джерри", — отметили журналисты.
"Даже любопытно, роль которого из этих мультипликационных персонажей вы отводите нашей стране", — ответил Лавров.
Министр добавил, что Россия, как сказал президент РФ Владимир Путин, не питает никаких иллюзий на тему США. Говоря о недавнем саммите в Женеве, Лавров подчеркнул, что главным его итогом, пусть и скромным, стал шаг вперёд к восстановлению нормальных отношений с США, которые невозможны без взаимоуважения и учёта интересов друг друга.
Напомним, в ходе интервью индонезийским журналистам Лавров заявил, что Россия жёстко ответит на любые возможные недружественные действия США. Все попытки вести диалог с Москвой с позиции силы изначально обречены на провал, отметил глава МИД РФ.
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