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Лаврова позабавило сравнение российско-американских отношений с "Томом и Джерри"

Глава МИД РФ уточнил у журналистов, роль какого из этих мультипликационных персонажей досталась России.

6 июля, 03:40
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / ЕРА

Журналисты индонезийской газеты Rakyat Merdeka сравнили отношения Москвы и Вашингтона с поведением героев мультфильма "Том и Джерри", что удивило главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Нам кажется, что сейчас отношения между Россией и США похожи на отношения главных героев мультипликационного фильма "Том и Джерри", отметили журналисты.

"Даже любопытно, роль которого из этих мультипликационных персонажей вы отводите нашей стране", ответил Лавров.

"Давайте обнулять": Лавров предложил перезапустить отношения с США на взаимном уважении

"Давайте обнулять": Лавров предложил перезапустить отношения с США на взаимном уважении

Министр добавил, что Россия, как сказал президент РФ Владимир Путин, не питает никаких иллюзий на тему США. Говоря о недавнем саммите в Женеве, Лавров подчеркнул, что главным его итогом, пусть и скромным, стал шаг вперёд к восстановлению нормальных отношений с США, которые невозможны без взаимоуважения и учёта интересов друг друга.

Напомним, в ходе интервью индонезийским журналистам Лавров заявил, что Россия жёстко ответит на любые возможные недружественные действия США. Все попытки вести диалог с Москвой с позиции силы изначально обречены на провал, отметил глава МИД РФ.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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