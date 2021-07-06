Средний размер пенсии в России в 2024 году превысит 20 тысяч рублей

В 2024 году средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей. Это следует из расчётов, которые провела трёхсторонняя комиссия, рассмотревшая бюджет Пенсионного фонда (ПФР) на 2022–2024 годы, сообщает "Российская газета".

"Индексация страховых пенсий уже традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м — 19 399 рублей, в 2024-м — 20 388 рублей", — говорится в сообщении.

С 1 января 2022 года предлагается установить размер пенсионного коэффициента для неработающих пенсионеров на уровне 104,69 руб., с 2023-го — 110,55 руб., с 2024-го — 116,63 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учётом индексации на 5,9% с 1 января 2022 года устанавливается в сумме 6401 рубля 10 копеек.

Также планируется, что в 2022 году страховые пенсии в РФ будут получать 39,57 млн чел., спустя год — 38,93 млн чел., спустя два года — 38,86 млн человек.

Социальные пенсии с 1 апреля 2022 года вырастут на 7,7%, с 1 апреля 2023-го — на 0,3%, а с 1 апреля 2024-го — на 9,0%. В 2022-м число их получателей и размер составят 3,29 млн человек и 10 773 руб.; в 2023-м — 3,33 млн и 10 992 руб.; в 2024-м — 3,37 млн и 11 744 рублей.