В Мексике бандиты приехали на футбольный матч и расстреляли болельщиков
Четверо фанатов погибли, ещё трое получили ранения. По одной из версий, причиной вооружённого нападения стала борьба за право распространения наркотиков.
Фото © Twitter / Canal_44
В Мексике бандиты приехали на футбольный матч и расстреляли болельщиков. Видео © Twitter / MetroGrafico
В мексиканском городе Куэрнавака вооружённые бандиты приехали на матч любительских команд и открыли стрельбу по зрителям. Об этом сообщает Canal44.
По его данным, в результате стрельбы четверо болельщиков погибли, а трое получили ранения. Напавшие подъехали к полю на внедорожнике и мотоциклах. После расстрела зрителей они исчезли в неизвестном направлении — на данный момент полиция не установила личности преступников.
По одной из версий, причиной вооружённого нападения стала борьба за право распространения наркотиков. Считается, что главарь группировки противников был рядом с полем во время матча.
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