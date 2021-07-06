В Мексике бандиты приехали на футбольный матч и расстреляли болельщиков. Видео © Twitter / MetroGrafico

В мексиканском городе Куэрнавака вооружённые бандиты приехали на матч любительских команд и открыли стрельбу по зрителям. Об этом сообщает Canal44.

По его данным, в результате стрельбы четверо болельщиков погибли, а трое получили ранения. Напавшие подъехали к полю на внедорожнике и мотоциклах. После расстрела зрителей они исчезли в неизвестном направлении — на данный момент полиция не установила личности преступников.