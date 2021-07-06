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В Мексике бандиты приехали на футбольный матч и расстреляли болельщиков

Четверо фанатов погибли, ещё трое получили ранения. По одной из версий, причиной вооружённого нападения стала борьба за право распространения наркотиков.

6 июля, 02:19

Фото © Twitter / Canal_44

В Мексике бандиты приехали на футбольный матч и расстреляли болельщиков. Видео © Twitter / MetroGrafico

В мексиканском городе Куэрнавака вооружённые бандиты приехали на матч любительских команд и открыли стрельбу по зрителям. Об этом сообщает Canal44.

По его данным, в результате стрельбы четверо болельщиков погибли, а трое получили ранения. Напавшие подъехали к полю на внедорожнике и мотоциклах. После расстрела зрителей они исчезли в неизвестном направлении — на данный момент полиция не установила личности преступников.

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По одной из версий, причиной вооружённого нападения стала борьба за право распространения наркотиков. Считается, что главарь группировки противников был рядом с полем во время матча.

Ранее в Мексике кандидата на пост главы муниципалитета расстреляли в автомобиле.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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