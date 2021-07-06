Застрявшим на Кубе российским туристам начали делать экспресс-тесты на коронавирус
Глава дипмиссии РФ на острове Андрей Гуськов отметил, что крайне важно как можно скорее решить проблемы, ведь еженедельно Куба принимает 12 рейсов из России с большим числом пассажиров.
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Власти Кубы начали делать находящимся в изоляции россиянам экспресс-тесты на коронавирус, чтобы найти разрешение в сложившейся ситуации. Об этом сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.
"Кубинцами было принято решение для ускорения процесса провести всем российским туристам экспресс-тесты. Результаты пока не известны", — приводит слова дипломата ТАСС.
В свою очередь, посол РФ на Кубе Андрей Гуськов добавил, что проверка ПЦР-тестов у прибывающих на Кубу туристов должна быть продолжена, чтобы исключить дальнейшие ошибки. По его словам, представители Роспотребнадзора и Минздрава Кубы в ближайшее время проведут видеоконференцию, на которой обсудят практики систем национального контроля за заболеваемостью CoViD-19 с целью исправить недочёты.
"Мы благодарны властями Кубы за содействие и надеемся, что в ближайшее время все нестыковки будут устранены", — подчеркнул глава дипмиссии.
Также Гуськов отметил, что резонанс в связи с новостями о застрявших на Кубе российских туристах не помогает продвижению турпоездок на остров. Поэтому сейчас идёт активная совместная работа для разрешения этой проблемы.
"Это крайне важно и потому, что каждую неделю Куба принимает 12 рейсов из РФ с большим числом пассажиров", — заявил Гуськов.
Напомним, около 150 российских туристов заявили, что застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а ПЦР-тесты на CoViD-19 перед вылетом показывали отрицательный результат. Позже стало известно, что со 103 российских туристов сняли изоляцию.
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