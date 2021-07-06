Застрявшим на Кубе российским туристам начали делать экспресс-тесты на коронавирус

Власти Кубы начали делать находящимся в изоляции россиянам экспресс-тесты на коронавирус, чтобы найти разрешение в сложившейся ситуации. Об этом сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

"Кубинцами было принято решение для ускорения процесса провести всем российским туристам экспресс-тесты. Результаты пока не известны", — приводит слова дипломата ТАСС.

В свою очередь, посол РФ на Кубе Андрей Гуськов добавил, что проверка ПЦР-тестов у прибывающих на Кубу туристов должна быть продолжена, чтобы исключить дальнейшие ошибки. По его словам, представители Роспотребнадзора и Минздрава Кубы в ближайшее время проведут видеоконференцию, на которой обсудят практики систем национального контроля за заболеваемостью CoViD-19 с целью исправить недочёты.

"Мы благодарны властями Кубы за содействие и надеемся, что в ближайшее время все нестыковки будут устранены", — подчеркнул глава дипмиссии.

Также Гуськов отметил, что резонанс в связи с новостями о застрявших на Кубе российских туристах не помогает продвижению турпоездок на остров. Поэтому сейчас идёт активная совместная работа для разрешения этой проблемы.