Госдеп США призвал Грузию наказать применивших насилие на марше ЛГБТ
В Вашингтоне заявили, что осуждают "жестокие нападения на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов".
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Власти США осуждают применение насилия со стороны противников проведения марша ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Штатов Неда Прайса.
"Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию", — сказано в тексте.
Напомним, 5 июля в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Однако тысячи сторонников традиционных ценностей с утра начали собираться в центре грузинской столицы, чтобы сорвать эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадало свыше 50 представителей СМИ, в них кидали палки и бутылки.
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Кроме того, митингующие ворвались в офис организации Tbilisi Pride, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ, а также устроили погром в здании движения "Стыдно". По факту нападения на журналистов МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие".
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