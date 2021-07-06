НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Госдеп США призвал Грузию наказать применивших насилие на марше ЛГБТ

В Вашингтоне заявили, что осуждают "жестокие нападения на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов".

6 июля, 01:26

Фото © Соцсети

Власти США осуждают применение насилия со стороны противников проведения марша ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Штатов Неда Прайса.

"Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию", — сказано в тексте.

Над Госдепом подняли флаг ЛГБТ

Над Госдепом подняли флаг ЛГБТ

Напомним, 5 июля в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Однако тысячи сторонников традиционных ценностей с утра начали собираться в центре грузинской столицы, чтобы сорвать эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадало свыше 50 представителей СМИ, в них кидали палки и бутылки.

Вкус вил народного гнева: Почему продавцы еды из "Вкусвилла" решили, что они могут учить образу жизни и кормить ЛГБТ-повесткой

Вкус вил народного гнева: Почему продавцы еды из "Вкусвилла" решили, что они могут учить образу жизни и кормить ЛГБТ-повесткой

Кроме того, митингующие ворвались в офис организации Tbilisi Pride, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ, а также устроили погром в здании движения "Стыдно". По факту нападения на журналистов МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Более 50 журналистов пострадали на протестах против марша ЛГБТ в Тбилиси

вчера в 19:05

Украинский певец Melovin совершил каминг-аут и поцеловался с мужчиной прямо на сцене

сегодня в 01:41

В Мексике бандиты приехали на футбольный матч и расстреляли болельщиков

сегодня в 02:19

Сборная Бразилии минимально обыграла Перу и вышла в финал Кубка Америки по футболу

сегодня в 02:08

Американские военные тайно покинули авиабазу в Афганистане и навлекли мародёров

сегодня в 02:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1