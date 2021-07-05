Вкус вил народного гнева: Почему продавцы еды из "ВкусВилл" решили, что они могут учить образу жизни и кормить ЛГБТ-повесткой Писатель, сценарист и публицист Дмитрий Петровский — о том, как краткое пособие по неудачному хайпу расставило всё по местам и молчаливое большинство оказалось не таким уж молчаливым, а бизнес свернул свои потуги и снёс возмутившую всех заметку. 5 июля, 10:56 Фото © Shutterstock

История со "Вкусвиллом" и последующая трёхдневная сетевая война если и не войдёт в учебники PR, то во всяком случае станет хорошим примером для рекламщиков нынешнего поколения. Примером того, как не надо.

Напомню суть конфликта. Сеть магазинов "Вкусвилл" на своей официальной странице опубликовала фотографию лесбийской "полиаморной коммуны". Четыре женщины (одна постарше, три других — одного возраста) сидят за столом: предполагается, что две из них это дочери "матриарха", а ещё одна — невеста одной из дочерей. Тут же перечисляется довольно экзотический список продуктов, употребляемых барышнями в пищу (хумус и онигири с грибами), нестандартные профессии всех участниц "коммуны" (онлайн-медицина, психология, дети с аутизмом) и обязательно упоминается, что все они этические веганки. Всё это сопровождает текст, предполагающий, что данная семья — типичные клиенты сети "Вкусвилл".

Сразу оговорюсь: мне совершенно всё равно, кто с кем и в каких комбинациях спит — хоть в этой "матриархальной семье", хоть в любой другой. Всё, что происходит после достижения совершеннолетия и по взаимному согласию — нормально. Более того, уверен, что большинству жителей России тоже глубоко наплевать — до тех пор, пока этому большинству картинку не начинают пихать под нос вместо овсяных хлопьев на завтрак. Типичные покупатели "Вкусвилла" вроде меня, которые понятия не имеют, что такое онигири и придерживаются абсолютно традиционных отношений и которым немного странна мысль о полиаморной коммуне, состоящей из матери и двух дочерей, удивились и возмутились. Пришли в комментарии к "Вкусвиллу", кто-то даже создал петицию, призывающую бойкотировать товары из этой сети, кто-то советовал напомнить хозяевам, каков он — вкус вил народного гнева…

Словом, на третий день магазин извинился, пост удалил, фото заменил на обычную семью. После чего ожидаемо взрыв произошёл уже в логове немногочисленных, но громких защитников ЛГБТ, которые теперь тоже хотят "отмены" некогда любимого магазина.

Самое показательное в этой истории — это то, что она целиком произошла в рамках товарно-денежных отношений. Никто (по крайней мере, об этом пока ничего не известно) не писал обращений в СК и прокуратуру, власти не проверяли магазин на пропаганду. Ни один депутат не высказался, никто из власть имущих не пригрозил. Маркетологи, решившие хайпануть, просто столкнулись с гласом народа и его вилами и слегка испугались за возможную потерю прибылей.

Ребята думали, что они в Калифорнии. Что реклама, подобная той, что они сочинили, прямо по учебнику привлечет им новую аудиторию при молчаливом согласии старой. Но их слегка приземлили, и напомнили, что нет — мы в России. У нас можно говорить, что ты гей или лесбиянка, но и что ты не одобряешь ни тех, ни других — тоже можно. И (сюрприз!) тех, кто не одобряет, что у нас, что в Америке — всегда было, есть, и будет больше. Просто там большинство уже научили сидеть тихо, а у нас тут свободная страна.

Сейчас, когда ситуация устаканилась, когда на месте “смелого поста” догорают угольки пожарища, а авторы “провокационной идеи”, скорее всего, ищут себе другую работу, мы, простые зрители, спрашиваем: а что это было?

Сотрудники неплохого магазина решили, что они продают не просто продукты, а стиль и образ жизни, что они – властители дум, и вместе с едой в рот потребителя они смогут вложить “лгбт повесточку”. Оказалось, что не смогут. А самые лояльные, самые добродушные покупатели, не участвующие ни в каких бойкотах, смотрят на это и удивленно спрашивают: “Может, стоило просто продолжать торговать едой?”